Empresarios plantean pagar en seis cuotas el medio aguinaldo de invierno

La crisis económica actual, sumado a la pandemia que atraviesa el mundo ya de por sí generó dificultades para el pago de salarios, servicios, entre otros. No obstante, entre este mes y el próximo, las empresas deberán abonar otro de sus costos fijos más importantes: el aguinaldo. Empresarios consultados afirmaron que «será casi imposible afrontar con normalidad el pago de los aguinaldos».

Alejandro Haene. Radio Libertad

Nicolás Trevisan. Radio Santa María

Algunas empresas ya abonarán el pago de aguinaldos, mientras que otras lo hacen con el salario en julio. No obstante, empresarios y comerciantes de Misiones ven todo un desafío la cancelación de este compromiso, en vista que muchos de ellos no han podido terminar de afrontar el pago de salarios del mes de abril.

El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, indicó que muchas empresas tienen previsto pagar el aguinaldo en julio a diferencia de las grandes empresas y el Estado lo pagan en junio como indica la ley.

«Salvo las grandes empresas con muchas espalda, normalmente el aguinaldo se paga en julio, junto con junio y el Estado paga el 20 de junio, pero a nivel nacional se están baranjando varias opciones. Las cámaras nacionales están pidiendo pagar el aguinaldo en seis cuotas, porque todavía no han terminado de pagar los salarios de abril. esto es para mostrar un panorama somero de la situación que atravesamos«.

Explicó que en el caso del beneficio de la ATP, hay trabajadores que aún no han recibido. «En sus recibos, el monto que le correspondía al Estado Nacional estaba descontado porque no estaba a cargo de la empresa , sino de las autoridades nacionales, por eso todo eso es una suma de hechos y valores que complican el andamiaje».

Señaló que muchas empresas no pudieron acceder a este beneficio, principalmente por varios motivos, el principal de ellos tiene que ver con la variación en las ventas. «En el último ATP en el que compara ventas de abril 2019 versus ventas de abril del 2020; si tuvieron menos ventas en abril de este año, de entrada les correspondería el beneficio, excluyendo aquellas que el primer decreto las citaba como esenciales (todas las que tienen que ver con la cadena alimentaria, estaciones de servicios y ligados al sector salud como sanatorios y hospitales públicos y privados, hipermercados, entre otros)».

No obstante, muchas de estas también se vieron perjudicadas por el aislamiento que recortó no solo sus horarios, sino el volumen de sus ingresos. «También están los propietarios de sanatorios que tuvieron que suspender todo tipo de operación, intervención y más dejando las camas libradas para aquellas personas que eventualmente pudieran estar afectadas por el covid-19. Sin embargo en Misiones, prácticamente no hubo casos, las camas estaban disponibles y la facturación tanto de los sanatorios como de los médicos bajó sensiblemente y ¿entonces, cómo se les ayuda? Ese es todo un desafío».

Añadió que en otros sectores como el yerbatero, vieron incrementar sus ventas debido al mayor consumo de mate de manera individual, pero en el caso de los autoservicios que tuvieron menos horas para trabajar no están consideradas para el beneficio porque estuvieron abiertas en tiempos de pandemia, a pesar de que tuvieron pérdidas.

Indicó que es poco probable que las empresas tomen créditos para pagar los sueldos, porque es una deuda que deben volver a pagar.

«La situación está complicada, en especial en hoteles y restaurantes, algunos facturan cuando hacen servicio delivery, pero no es lo mismo. Esto es todo un tema. Nadie podía prever que esto iba a pasar, nadie pudo hacer stock, nadie pudo hacer un colchoncito para pagar la luz, el alquiler, el agua, los impuestos, ni el personal».

Haene explicó que el temor está ocasionando que aún muchas personas no continúen con sus actividades y consumo con normalidad. «El aguinaldo es un tema que estamos viendo cómo haremos para enfrentar. Ayer el ministro de Producción, Matías Kulfas dijo que se cree que el Estado podría ayudar en el pago de los aguinaldos, pero el problema de hoy es la falta de certeza. Hay empresas que en un día le aprueban el beneficio, otro día que está en análisis y mientras tanto, el personal sigue esperando su salario».

Comerciantes

Por su parte, Nicolás Trevisan, integrante de la conducción de la cámara de Comercio e Industria de Posadas, indicó que «en este contexto de incertidumbre es muy difícil poder determinar cómo será el pago. Hay sectores que a pesar de estar abiertos, bajaron sus ventas. Imagínenense que si los que estuvieron abiertos, tuvieron menos ventas, los que estaban cerrado están en una peor situación, por lo que creo que será realmente difícil afrontar con normalidad el pago de aguinaldos», dijo.

Desde la CCIP explicó que la única ayuda que recibieron fue al abono para pago de salarios y créditos. «La ayuda alcanza a cubrir entre un 20 y 25% del costo mensual de un comercio. Los comercios que están cerrados perdieron un 75% y un 25% cubrió el Estado».

Al ser consultado sobre la reapertura de algunos rubros y el impacto en las ventas dijo:, «vemos un movimiento mucho mejor de los previsto en mayo y eso nos sorprendió para bien. La gente tenía postergado las necesidades de consumo y los problemas de una posible inflación hacen que las personas que tengan pesos o vayan para el consumo o al dólar paralelo».

Sobre los salarios de mayo, indicó que del 31 al 10 de julio se irán pagando. «El sector que estuvo abierto creo que va a pagar, pero los que están cerrados, creo que la ayuda de pagarle el sueldo a los empleado va a ser buena».

Destacó la buena actitud de los gremios, «en general remamos todos para el mismo lado y acá se manejó de excelente manera el cierre, la crisis, etc.«.

SPM