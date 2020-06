Daniela Cortés, exnovia de Sebastián Villa, rompió el silencio: «Estaba embarazada y me pegaba en el estómago»

Acompañada por su abogado, Daniel Cortés, la exnovia de Sebastián Villa, el futbolista de Boca a quien acusó por violencia de género, detalló los episodios de violencia que padeció en Argentina, sobre todo el día en que perdió un embarazo en la casa de Puerto Madero en la que convivían.

«El embarazo existió y las pruebas de que lo perdí están en las clínicas. Nosotros sabíamos de la noticia, yo me hice muchas pruebas delante de él. Hasta él lo contó en Boca, estaba feliz«, confesó Daniela. Y sobre el fatal desenlace, explicó: «Un día tuvimos una discusión, me dio puños, me tiró al piso y me dio patadas en el estómago. Yo estaba de casi dos meses y a él no le importó. Cuando me encierro en el baño y me miro, estaba sangrando. Yo lloraba porque ya sabía que lo había perdido. Yo le decía que tuviera cuidado con el bebé, pero él se encarnizaba pegándome«.

En cuanto a las amenazas que recibió su familia, la joven colombiana detalló: «Si hablaba, podía recibirlas. El quiebre se dio el 27 de abril cuando involucró hasta a mi hija con amistades pesadas de Medellín. Yo tenía medios económicos para irme a Colombia, nunca dependí de él. Muchas veces le pedía favores a mi familia cuando pasaban los episodios de violencia. Sí o sí tenía que huir porque me encerraba y me decía que si salía, salía muerta».

«La primera vez que me pegó fue un día que iba a salir con las esposas de (Franco) Armani y (Rafael Santos) Borré. A él no le gustaba porque era muy celoso, me decía que no podía hacerlo. Es que no le gustaba que tuviera otro ambiente, quería que me enfocara solamente en él. Las agresiones comenzaron con insultos como «perra» y después llegaba el maltrato. Yo quería dormir en otra habitación, pero me agarraba del pelo y me pegaba con el puño en el cuerpo, donde tengo muchísimas cicatrices«, recordó.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

Y sobre la personalidad de Villa, cuyo perfil por violencia de género arrojó un alto resultado de 11 puntos sobre 13 posibles, Daniela sentenció: «En público era totalmente diferente. Podíamos tener problemas y no los aparentaba. Era súper tranquilo y con alegría, pero en casa se mostraba como realmente es. Como amigo es un tipazo, pero como pareja es horrible, es otro tipo de hombre. Lo que él dice de la extorsión me parece demasiado ilógico. Una persona maltratadora y tan intimidante no hubiera permitido que yo hubiera hecho eso. Temí muchas veces por mi vida«.

Fuente: Tyc Sports