Violencia de género: la novia de Sebastián Villa denunció que fue golpeada por el jugador de Boca

Daniela Cortés, novia del delantero de Boca, publicó fotos en las que muestra las lesiones que le habría producido el futbolista.

Sebastián Villa, delantero de Boca, fue denunciado por su novia Daniela Cortés por violencia de género a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que lo acusó de “maltratador físico y psicológico” y mostró fotos y videos de las lesiones que le habría provocado.



Sebastián Villa, delantero de Boca, fue denunciado por su novia Daniela Cortés por violencia de género a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que lo acusó de “maltratador físico y psicológico” y mostró fotos y videos de las lesiones que le habría provocado.

“Este es el verdadero Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única”, escribió Cortés, quien aseguró que “fueron dos años viviendo juntos de muchos sufrimientos” en los cuales perdonó golpes “esperando un cambio de parte de él”.

La publicación, realizada el lunes alrededor de las 22, recibió el apoyo de un gran número de seguidores, entre ellos de Anita Caicedo, la novia de Rafael Santos Borré, y Daniela Rendón, de Franco Armani, ambos jugadores de River.

“Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Cuidad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro (…) No entiendo una persona profesional como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar, siento un dolor muy grande tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola sin mi familia y no poder viajar y salir corriendo con miedo que pase algo con mi vida y la de mi familia”, agregó.

Villa, de 23 años, tiene contrato con el Xeneize por dos temporadas más. En el club ya están al tanto de la acusación de Cortés, por lo que esperarán para saber qué es lo que ocurrió y se pondrán a disposición de la Justicia.

(Fuente: TyC Sports)