Los vecinos de Villa 31, uno de los barrios más afectados por el coronavirus de Buenos Aires, crean su propia brigada de desinfección

Los vecinos de Villa 31, uno de los barrios más populares de Buenos Aires, han tomado sus propias medidas para luchar contra la pandemia del coronavirus. Una brigada de desinfección limpia cada día las calles y los domicilios de los infectados por el covid-19.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

«Estamos realizando tareas de desinfección en todo lo que es la calles en diferentes sectores del vecindario«, comenta Ignacio Báez, que forma parte de la brigada.

Báez explica que también están acudiendo a las viviendas para desinfectarlas y que suele haber entre cuatro y ocho personas por familia. «Estamos entrando en los domicilios, porque los vecinos nos lo piden, nos suplican en realidad, ya que su familia está contagiada, toda la familia está contagiada y tienen mucho temor de infectar al resto o seguir contagiándose. Por eso entramos a los domicilios», afirma.

«Una situación desesperante»

El brigadista califica de «desesperante» la situación. «Es desesperante ver cómo se llevan a los vecinos y no sabemos en qué situación están. Están reclamando la falta de alimentos, de comida y la buena atención en los lugares. Los están dejando aislados sin ninguna repuesta», denuncia.

«Estamos cada día peor. Sin agua, sin asistencia de nadie, estamos a la deriva. A la deriva de todo», asegura por su parte Gimena Aballe, quien también trabaja para esta brigada.

Los habitantes de Villa 31 se quejan también por la ausencia de ayuda por parte del gobierno de la ciudad para desinfectar el barrio y garantizar las medidas de protección, y eso que, según las cifras oficiales, ya son 913 las personas contagiadas en este lugar, lo que supone el 70 % de los casos registrados en barrios de ingresos bajos.

«El gobierno (de la ciudad) no te da los elementos de higiene. Esa es una realidad que se está viendo en los comedores, merenderos, que no se está dando ningún producto de higiene», dice Leni Gutiérrez, una residente de la villa, que también critica que se les pida seguir un protocolo cuando no disponen de agua: «No hay cómo higienizarnos, no podemos seguir ese protocolo».

A estas cifras se añade la conmoción por la muerte el pasado fin de semana de los líderes sociales Ramona Medina y Víctor Giracoy, ambos referentes en Villa 31 por su trabajo para visibilizar las carencias de los habitantes del barrio. Sus fallecimientos, los dos dieron positivo por covid-19, han incrementando el miedo de que el virus se propague en las zonas más pobres de la capital.

Según los últimos datos de las autoridades sanitarias, hasta este lunes Argentina ha registrado 8.371 casos de coronavirus y 382 muertes relacionadas con la enfermedad.