Coronavirus: las variaciones de precios no detienen su tendencia alcista en tiempos de pandemia y cuarentena

Consultado el director de Metodología y Relevamiento Estadístico del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), Darío Díaz sobre las diferencias porcentuales entre la inflación dada por el INDEC a nivel nacional del 1,5 por ciento y la del NEA 2,1 por ciento, dijo que es una tendencia de varios años tanto en variaciones de la canasta básica con un monto mayor y también respecto al crecimiento de los precios, explicando además los valores interanuales y las dificultades que enfrentaron para obtener los datos de precios en la actual situación de cuarentena.

Darío Díaz- FM de las Misiones

Sobre la metodología, explicó que cada uno de los institutos estadísticos releva los precios del aglomerado principal, en este caso Posadas y lo envía al INDEC donde refleja y difunde por regiones, no por provincia. “En lo que es región NEA vemos que hubo un incremento considerable del precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas de 3,6 por ciento mensual y el total país fue de 3,2 por ciento, un aumento muy importante en bebidas alcohólicas y tabaco con el 2,2 por ciento el NEA, también en prendas de vestir y calzado 2,1 por ciento, todos aumentos por encima del promedio general que fue del 2,1 por ciento”, detalló en diálogo con la emisora Santa María de las Misiones.

Agregó Díaz que es importante destacar que el relevamiento de los precios se realiza del 1 al 20 de cada mes, “entonces en este informe del mes de abril lo que estamos comparando es del 1 al 20 de abril con respecto al 1 al 20 de marzo y hay que aclarar que la cuarentena total había comenzado el 20 de marzo, entonces tenemos ese período donde había actividad socioeconómica”.

Detalló además el funcionario que la inflación interanual a nivel país es del 45,6 por ciento “pero en el NEA estamos llegando casi al 50 por ciento, un 40,1 por ciento y cuando se analiza la interanual es decir abril de este año con abril del año pasado vemos que el rubro que más subió fue salud con el 58,9 por ciento, después los alimentos con el 54,2 por ciento, recreación y cultura con el 52,8 por ciento y prendas de vestir con el 51,3 por ciento son los rubros que presentaron mayores aumentos interanuales”.

Respecto el análisis del informe, destacó que cuando se analiza un informe hay que considerar hay una subsección que habla de cuanto es el incremento, dividiendo a los bienes y servicios en tres grandes categorías, los estacionales, los regulados y el núcleo. Entre los bienes estacionales aquellos que tienen las variaciones interanuales como frutas, verduras. Los bienes regulados como tarifas, servicios públicos donde el Estado interviene y el núcleo.

“Los economistas, siempre, lo que se fijan es en la inflación núcleo que es justamente todos los bienes y servicios excluidos los estacionales y los regulados y ahí es donde está el comportamiento puro, el núcleo de la inflación. Y en este caso estamos hablando de una variación interanual en el NEA del 51,1 por ciento, en contraposición de los bienes regulados que tienen el 35,7 por ciento. En la variación mensual, abril-marzo la inflación núcleo fue el 2,2 por ciento y la estacional 6,0 por ciento».

Agregó que “el último dato que tenemos del mes de abril vimos ya un aumento del 3,1 por ciento comparando abril y marzo y en el interanual vemos el 43,1 por ciento y si consideramos abril con respecto a diciembre de 2019 vemos un acumulado anual de 14,5 por ciento”, destacando que, a valores de abril, para una familia tipo de cuatro miembros la canasta básica alimentaria asciende a 18.722 pesos y la canasta básica total asciende a 48.006 pesos.

También se refirió Díaz a las dificultades para obtener los datos en estos tiempos de cuarentena destacando que, “de los 770 comercios que se relevan en Posadas solamente el 36,8 por ciento pudimos comunicarnos mediante llamadas telefónicas o los precios que informa sus sitios web, hay un 73,1 por ciento de comercios que estuvieron cerrados o que no se pudieron contactar. El 36,6 por ciento pudimos identificar precios, es decir que ahora cuando se flexibilicen las diversas actividades ahí vamos a tener una información mucho más completa de cómo se van a comportar los precios cuando todos estos comercios que no presentaron precios por estar cerrados o no poder contactarlos, ahí vamos a poder conocer cuál va a ser la inflación de mayo”.

Asimismo los operativos que referentes a la Encuesta Permanente de Hogares se vieron afectados dado que involucra contacto físico entre el encuestador y la familia seleccionada “hay ahí un mes y medio que no se pudo relevar, ahora ya se retomó mediante llamadas telefónicas. Son datos que se necesitan como insuma básico para cualquier política pública. Informe sobre el desempleo, pobreza, distribución del ingreso, entre otros datos de interés”.

EP/E.J.