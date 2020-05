Murió el cordobés que ganó 44 millones de pesos en el Quini 6 e hizo una fiesta para sus amigos

El hombre de 69 años falleció este domingo luego de un ACV. Había ganado hace 6 meses una millonaria suma, que tuvo que repartir y la cobró envuelto en una polémica.

Hace seis meses el cordobés Eduardo Martí ganó 44 millones de pesos en el Quini 6. Con 59 años, celebró con una fiesta a pura cumbia y barra libre con 120 conocidos. Tras su salto abrupto a la popularidad, este fin de semana murió en la capital de esa provincia, a 100 kilómetros de sus Villa Dolores natal, tras sufrir un ACV.

Martí se hizo millonario de un día para el otro, aunque su historia no estuvo exenta de polémica. Él había hecho dos jugadas, una para él y otra con su compañera de trabajo en los tribunales, Victoria Castellano. Hacía tiempo que ambos venían apostando juntos. En este caso, las boletas las diferenció poniéndoles nombres con lapicera en el margen superior derecho. A una le puso «Nenas», porque era la que Victoria eligió junto a sus hijas, y a la segunda «Edu», que era la suya.

El 16 de octubre de 2019 los números ganadores del sorteo de $44 millones fueron 03, 10, 11, 20, 25 y 30. Eran los que la mujer había elegido junto a sus hijas y que repetía hace un mes. Lo llamó a Martí y el hombre le dijo ‘ganamos con la boleta de las nenas’. En medio de esa discusión, el hombre pidió la mitad del premio, ya que él «tenía la boleta».

Se pusieron de acuerdo e hicieron los papeles necesarios ante un escribano. Les depositaron en total $32 millones, cifra que dividieron.

Pese a esto, el hombre había asegurado que él eligió la combinación ganadora en base a «fechas importantes» en su vida. «No es como dice ella, nada que ver. A mí me gusta jugar y siempre sacaba la Quiniela, siempre me dijeron que tenía suerte y ella me dijo que juguemos una boleta a medias. No jugamos una, jugamos dos: ella pagaba la del Quini y yo la del Loto, pero el premio era compartido», agregó.

Dos semanas después del cobro, Martí hizo su fiesta con música, barra libre de tragos y abundante catering de sándwiches, bocaditos y cazuelas. Hubo 120 personas que bailaron hasta la madrugada al ritmo de la cumbia que a él le gustaba. “Siempre jugaba y le decía a mis amigos que iba a hacer esto si ganaba, así que ahora estoy cumpliendo, yo sí cumplo”, había dicho exultante.

Pero hace dos semanas su estado de salud le marcó la cancha e hizo que tenga que pasar sus últimos días internado en el Hospital Provincial a 100 kilómetros de su Villa Dolores natal. Sufrió un ACV, del cuál jamás se pudo recuperar y falleció este domingo.

Fuente: La Mañana de Neuquén