“Mami, ¿cuándo parará esto?”: una médica describe el calvario de su hijito de 4 años con coronavirus

Una doctora de Denver, Estados Unidos, describió la dura situación que viene atravesando luego de publicar el video de su hijo de cuatro años infectado con coronavirus.

La mujer, identificada como Anna Zimmerman, indicó que grabó al menor desde el 2 de abril, cuando empezó a tener una fuerte tos y dificultades para respirar. En el material audiovisual se puede ver al niño con un respirador artificial. El marido de la médica también contrajo el virus.

Zimmerman aseveró que su hijo le dijo: “Mami, esto no vale la pena; Mami, ¿cuándo va a parar esto?; Mami, no me siento tan bien; Mami, no sirve de nada; Mami, no voy a ir a casa”.

“Estaba trabajando muy duro para respirar, utilizando todos los músculos de su pecho, abdomen y cuello para ayudarlo a respirar”, señaló la doctora en su blog.

Además, indicó que sus hijos no salieron de la casa desde que los colegios cerraron por la expansión del coronavirus.

Incluso, afirmó que retiró a sus tres hijos de sus clases de natación y jiu-jitsu antes que las autoridades recomendaran el distanciamiento social para evitar más contagiados de esta enfermedad.

El niño de cuatro años fue internado cuando empezó a tener los primeros síntomas y fue dado de alta varias semanas después, aunque tenía la orden de estar con oxígeno en su casa. La doctora aseguró que su hijo ahora se recuperó.

La doctora manifestó a The Post que su hijo volvió “a ser feliz y juguetón».

“A mi esposo también le está yendo bien, sin fiebre desde hace unos días y también de regreso al trabajo, desde casa”, afirmó.