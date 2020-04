Eligen a Lionel Messi como el mejor futbolista de los últimos 25 años

Gabriel Batistuta es el otro argentino dentro de los 25 destacados que publicó la revista británica Four Four Two.

La prestigiosa revista británica Four Four Two estableció un nuevo ránking histórico del fútbol y eligió a los mejores 25 jugadores de los últimos 25 años. Según la publicación, el mejor de todos es argentino: Lionel Messi se quedó con el primer lugar, mientras que Gabriel Batistuta quedó en el puesto 17.

“¿Qué más hay que decir? El mejor jugador de los 25 años de Four Four Two también tiene tan buena reputación como cualquier otro en la corona de todos los tiempos, ya que ha combinado el brillo con la consistencia en un grado que rara vez hemos visto antes. Messi ha marcado 603 goles en 687 partidos para el Barcelona, pero esas estadísticas siempre se perciben un poco reductoras cuando se trata de resumir su influencia. No sólo es un anotador de goles, no sólo un creador de oportunidades y no sólo un pasador y regateador de clase mundial, Messi es todo lo anterior y más. Simplemente, el mejor”, destacó la revista.

LA TAPA. La revista inglesa lo tiene a Messi como el mejor de los últimos 25 años.

El podio se completa con el portugués Cristiano Ronaldo y el francés Zinedine Zidane. Luego, entre los diez primeros quedaron: Ronaldo (4°), Ronaldinho (5°), Thierry Henry (6°), Xavi Hernández (7°), Andrés Iniesta (8°), Paolo Maldini (9°) y Roberto Baggio (10°).

El resto de los elegidos, desde el 11° al 25° fueron Rivaldo, Fabio Cannavaro, Ryan Giggs, Kaká, Wayne Rooney, Luis Figo, Gabriel Batistuta, Eric Cantona, Luka Modric, Sergio Busquets, Raúl González, Paul Scholes, Romario, Sergio Ramos y Gianluigi Buffon.

Para el armado de la lista se tuvieron en cuenta los futbolistas que han estado activos durante el período que va de 1995 a 2020.

TN