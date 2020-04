El diputado nacional Ricardo Welbach participará este lunes en Buenos Aires de la reunión de presidentes de bloques donde definirán cómo sesionarán

El diputado nacional por Misiones, Ricardo Welbach confirmó que par el próximo lunes fueron citados a una reunión presencial todos los presidentes de bloques de la Cámara, en Buenos Aires, a partir de las 18, para decidir de qué manera se llevará adelante la sesión plenaria del cuerpo.

La convocatoria a reunión de labor parlamentaria fue convocada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa para considerar y definir entre todos la modalidad de sesión. “Es una decisión que vamos a sesionar, pero el lunes vamos a decidir cómo. En principio hay muchos indicios que va a ser de forma remota; después de esa reunión de los presidentes de bloque, vamos a hacer vía internet la sesión con todos los diputados”, afirmó Welbach en diálogo con FM Show de Posadas.

Sobre su postura personal respecto del tema que se debate por estos días, en cuanto a la modalidad de trabajo de la Cámara Baja, el diputado misionero dijo: “Creo que el Parlamento debe funcionar en momentos difíciles del país; hay muchas opiniones que deben ser escuchadas, en el recinto que corresponde que es la Cámara de Diputados; hay muchas voces de acuerdo con el Gobierno y otras que no”.

Destacó sin embargo que “en esta etapa no se trata solamente de disentir; sino que cada provincia pueda expresar la realidad sobre la crisis que estamos viviendo. Nosotros planteamos, vía Ejecutivo, algunos protocolos para que funcione la economía de nuestra provincia y también vamos a presentar otros proyectos en esa línea y en otras situaciones”.

“Presentamos el proyecto pensando en el Turismo, que es una actividad muy importante para Misiones y queremos debatir eso porque en algún momento vamos a salir de esta situación compleja por el coronavirus, la actividad económica se va a reactivar y tenemos que estar preparados para eso”, reflexionó el legislador.

Indagado sobre el proyecto de “impuesto a la riqueza” que promueve en esa Cámara el diputado Máximo Kirchner, Welbach afirmó que desconoce el proyecto y que de acuerdo al reglamento parlamentario, para que sea aprobado debe ser previamente tratado en comisión. “El proyecto sobre el impuesto a la riqueza no tiene estado parlamentario, por lo tanto debe ser tratado en comisión, que son etapas necesarias y las comisiones tendrán que aprobar o no, tanto este proyecto como el turismo y tanto otros”, precisó.

Además, aclaró que en Diputados, “nadie tiene mayoría absoluta” y por lo tanto, “los proyectos deben tratarse, se debe discutir y aprobar”. “Yo creo que en estos momentos difíciles tenemos que conversar y que todos aquellos que tienen mayores posibilidades, lo mejor es la unión y el acuerdo, no las imposiciones y tengo una duda en particular que es sobre la ejecución real de esto: ¿es posible que se pueda ejecutar? Como no conozco el proyecto, tengo preguntas para hacer. Yo aplico un impuesto, pero realmente ¿voy a poder cobrar?”, se preguntó Welbach.

Respecto de la relación entre la provincia de Misiones y el gobierno central, el diputado renovador consideró que “hay cosas que se están consiguiendo y otras en las que hay que dar un poco de pelea, porque esto es así, en un país central, en un momento difícil, cuestan las cosas”. Y en este sentido reiteró que “el Gobernador viene pidiendo de manera insistente algún dinero que se adeuda hace un tiempo largo, es un número importante para nosotros; hoy aumentó 30 por ciento la coparticipación y es mucha plata para nosotros. Entonces este dinero que nos adeuda la Nación, es necesario que sea abonado en tiempo y forma, eso es lo que queremos”.

