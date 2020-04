El «Coco» Basile recordó el día que Teo Gutiérrez sacó un arma en el vestuario de Racing: «Me jugué la vida»

Alfio Basile es todo un símbolo del fútbol argentino. Tanto como futbolista como entrenador, el Coco dejó su huella. El final de su carrera como DT llegó en 2012, cuando vivió un momento escalofriante dentro de un vestuario.

El 14 de abril de 2012, el Coco era el entrenador de Racing y Teo, uno de los delanteros del equipo. Ese día se jugó el clásico de Avellaneda. Independiente se impuso 4 a 1 y ganó sin atenuantes. La derrota académica se tradujo en un cruce sin precedentes.

Ocurre que el colombiano metió el primer gol del partido, pero luego, en el segundo tiempo, se fue expulsado de manera infantil. Esa roja terminó de desarmar a Racing, que ya jugaba con uno menos. Cuando terminó el partido, Gutiérrez y Saja se pelearon dentro del vestuario. Sus compañeros no le perdonaron la actitud que lo llevó a ver la tarjeta roja. El colombiano perdió aún más el control y sacó un arma. Nadie lo podía creer.

«Me jugué la vida ese día. Fue una situación brava, pesada. Hay que estar en ese momento, ¿eh?. Nunca en mi vida me había pasado algo semejante. Fue complicado porque tal vez se le escapaba (un tiro), nunca se sabe. ¿Si el arma era de juguete? Andá a comprobarlo. Era una maquina, un fierro terrible«, reconoció el Coco, ocho años después, en Fox Sports.

Basile, con 76 años, reconoció que después de la derrota del clásico y de haber visto cómo Teo sacaba un arma dentro del vestuario, decidió dar un paso al costado, pero de manera definitiva. «Ya venía cansado, pero el gran quilombo de Teo, que sacó la máquina esa en el vestuario de Independiente, me terminó de convencer de que tenía que dejar de trabajar. ‘Tengo nietos, mirá las cosas que me tengo que bancar. No estoy más para esto’, me dije», contó.

Esa misma noche, mientras cargaba combustible en su auto, le comunicó a los directivos que dejaba todo.

Fuente: TN