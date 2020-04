Coronavirus: Novak Djokovic tras su declaración antivacuna, “estoy confundido”

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo del ránking de la ATP, que había mostrado sus dudas sobre vacunarse contra el COVID-19, declaró que aunque no sea un experto desea tener alternativas para decidir sobre su cuerpo. Esta nueva postura se interpreta como una retractación de su polémica frase de ayer en la que se mostró en contra de vacunarse si se encontraba el antídoto contra la pandemia.

«No soy un experto, pero quiero tener la opción de elegir lo mejor para mi cuerpo», expresó ahora el tenista en declaraciones enviadas por sus agentes al diario estadounidenses The New York Times sobre su postura sobre la vacunación. «Tengo una mentalidad abierta y quiero seguir investigando el tema porque es muy importante y nos afectará a todos», agregó el astro serbio.

Djokovic admitió además que está confundido con el nuevo coronavirus. «Sinceramente, como el resto del mundo estoy un poco confundido. A pesar de tener acceso a informaciones, no sé cuál es la mejor manera para reaccionar en esta situación«, dijo.

Horas atrás Djokovic había declarado que estaba «en contra la vacunación» y que no le gustaría que alguien lo obligase a vacunarse contra el virus para poder viajar por el mundo. «Pero si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces? Entonces tendré que tomar una decisión», indicó.

El conocido epidemiólogo serbio Predrag Kon comentó ayer que esta postura de Djokovic es un error y que le gustaría explicarle la enorme importancia que tiene la inmunización para la salud humana.

En marzo pasado, Djokovic donó a Serbia un millón de euros para la compra de respiradores y otros equipos para combatir los efectos de la pandemia en su país natal.

La crítica de Andy Roddick

El extenista norteamericano respondió a Novak Djokovic tras su polémica frase al decir que tiene «curiosidad» de ver si mantendrá ese discurso cuando haya que jugar Grand Slams.



«Lo importante no es si cree o no en las vacunas», indicó el estadounidense. «Si no lo que es más seguro para que vuelva el tenis».

No tengo por qué estar de acuerdo con lo que dijo. Sabe que va a tener que tomar una decisión. Tengo curiosidad con ver cuán profundas son sus creencias cuando se tenga que quedar fuera de los Grand Slams por no tomarse una vacuna», añadió Roddick en el programa Tennis Channels Live.

Estas polémicas declaraciones de Djokovic las hizo en una conversación con otros deportistas serbios, aunque luego las suavizó en una carta al New York Times, en la que agregó que le gustaría tener toda la información disponible antes de tomar una decisión adecuada.

El tenis mundial se encuentra suspendido hasta el próximo 13 de julio, con algunos torneos como Wimbledon ya cancelados y otros como Roland Garros aplazados a septiembre.

Fuente: TN