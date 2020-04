Efecto Coronavirus: el valor del petróleo cayó a menos de cero por primera vez en la historia

Es su nivel más bajo de la historia. Una de las principales causas es el agotamiento de la capacidad de almacenamiento.

El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, continuó su desplome este lunes: y se sitúa por debajo de cero dólar el barril.

Representa una caída de más del 100 % lo que llevó este lunes al barril para entrega en mayo a caer a territorio negativo por primera vez en la historia.

Los contratos futuros del WTI para mayo, que expiran mañana, cotizaban por debajo de los 0 dólares a menos de una hora del cierre de las operaciones en Nueva York, en una jornada sin precedentes para el crudo de referencia en Estados Unidos.

La caída de la demanda de petróleo como consecuencia de la crisis del coronavirus y las dificultades para almacenar todo el excedente llevaron el barril de Texas a comprarse a un precio de -6 dólares.

De esta forma, los mercados de petróleo estadounidense han experimentado lo que se conoce como «contango», que se produce cuando el precio futuro cotiza a un precio más elevado que el actual.

En el caso del petróleo de referencia en Europa, el precio del Brent se situaba e torno a los 26,67 dólares, un 5% inferior al del cierre del pasado viernes. En lo que va de año, el barril de Brent ha caído más de un 60%.

«Los futuros del WTI de mayo están experimentando ventas masivas, ya que expiran mañana. Todos los inversores que no quieran entrega física necesitan vender el contrato de mayo antes de su vencimiento. Además, no hay compradores físicos para este contrato ya que las capacidades de almacenamiento en EE.UU. han alcanzado su máximo», explicó el gestor de Vontobel AM, Michel Salden.

La semana pasada, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) calificó 2020 como «el peor año de la historia para el petróleo» y se refirió al presente mes como «abril negro».

Alertó, además, que el exceso de oferta pondría a prueba la capacidad mundial de almacenar crudo, con el riesgo de que la saturación en algunos yacimientos obligue a parar la producción.

A su vez, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pronosticó que la demanda de crudo descendería en torno a 20 millones de barriles por día en abril. En el conjunto del año, la demanda se reducirá en 6,91 millones de barriles por jornada.

La crisis se agravó después de que Arabia Saudita, miembro de la OPEP, lanzará una guerra de precios con Rusia, que no es miembro de esta organización.

Los dos países pusieron punto final a la disputa a principios de este mes aceptando, junto con otros Estados, reducir la producción en casi 10 millones de barriles diarios para impulsar los mercados afectados por el virus.

Pero los precios siguieron cayendo. Los analistas estiman que los recortes no bastan para compensar la caída masiva de la demanda.

«Los precios del crudo siguieron bajo presión», señala el banco ANZ en una nota.

Inundados de petróleo

«Aunque la OPEP ha aceptado una reducción sin precedentes de la producción, el mercado está inundado de petróleo«, añadió, refiriéndose a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a los socios no miembros de la OPEP.

«Todavía se teme que las instalaciones de almacenamiento en Estados Unidos se estén quedando sin capacidad», estima el banco.

Michael McCarthy, experto en CMC Markets, afirma que la caída del WTI «evidencia un exceso» de las reservas de crudo en la terminal de Cushing (Oklahoma, sur de Estados Unidos).

El índice de referencia estadounidense está ahora «desenganchado» del Brent, referencia del petróleo europeo, y «la brecha entre los dos ha alcanzado su nivel más alto en una década», subrayó.

El contrato de barril de WTI para entrega en mayo finaliza pronto, lo que significa que aquellos que lo tienen deben encontrar compradores físicos. Pero las reservas ya han aumentado enormemente en Estados Unidos en las últimas semanas, y por ello tendrán que rebajar sus precios.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos informó de que los inventarios de petróleo subieron 19,25 millones de barriles la semana pasada.

Sukrit Vijayakar, analista de Trifecta Consultants, subraya que las refinerías estadounidenses no logran transformar el petróleo crudo lo suficientemente rápido, lo que explica que haya menos compradores y reservas que aumentan.

«Creo que muy pronto vamos a probar los niveles más bajos desde 1998 en torno a los 11 dólares», agregó de su lado Jeffrey Halley, analista de mercados para OANDA .

(Fuente: Clarín, ANSA, DPA y AFP)