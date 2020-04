Coronavirus: con barbijos y respetando la distancia, así funcionaron los nuevos comercios habilitados en Posadas

Tras la decisión del Gobierno Nacional de habilitar a once rubros diferentes para retomar sus actividades económicos, los comercios de la capital acataron lo dispuesto desde Nación y las modalidades de atención a sus clientes han tenido que regirse bajo un estricto protocolo, como es el caso de las ópticas que atenderán bajo el sistema de turnos y las tiendas que deberán exigir a sus clientes el uso del barbijo y la distancia mínima entre ellos.

A partir de una decisión del Gobierno Nacional actividades de once rubros diferentes pueden volver a la actividad con algunas restricciones. En las calles de Posadas, se vio un importante número de personas que optaban por hacer sus compras.

La disposición del Gobierno señala que los comercios minoristas podrán ofrecer sus productos a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística.

En el caso de Posadas- Misiones, rubros como el de las ópticas si podrán recibir clientes, pero bajo medidas estrictas de seguridad y al ser un sector que requiere una atención personalizada, mientras que otros rubros tendrán que hacer sus envíos de manera online.

Carmen Rivas, presidente de la Cámara de Ópticos de Misiones, señaló que este rubro atenderá bajo el sistema de turnos. «Tenemos ciertas restricciones como que no pueden venir niños y solo una persona por vez, atenderemos cuatro horas y debemos regirnos a un protocolo muy estricto que es el uso de barbijo, guantes e incluso cuando los clientes se prueban los anteojos, debemos proceder a limpiarlos con agua y jabón antes de volver a ponerlos para que otro se pruebe», informó.

Precisó que la idea es tener el menor contacto con los clientes por lo que los lentes se hacen en el momento o se envían por delivery, “es importante que se prueben, pues este servicio es imposible que funciones totalmente por internet, los ojos de cada persona son diferentes, la altura es distinta y el armazón debe estar también en el centro. De todas maneras una vez van a tener que venir a la óptica».

Indicó que hace 32 días que están sin trabajar y eso ha perjudicado notablemente sus arcas. «Los cheques siguieron entrando y tenemos muchas cuentas por pagar. Este es un rubro de suma importancia y una necesidad de las personas, hoy en día el 80% de las personas usa anteojos», afirmó, por lo cuál destacó la importancia de que se les haya habilitado su funcionamiento.

Además de las ópticas otros rubros como el de las tiendas de ropa y calzado también han tenido serias dificultades por el cierre de sus puertas y sostienen que el e-commerce no es una respuesta que funcione al 100% para sus sectores.

Carlos Palombo, empresario posadeño de venta de ropa y calzado afirmó que el tema de delivery no será tan beneficioso para ellos, puesto que las personas al comprar prendas de vestir requieren de probárselas.

Señaló que de su empresa depende 50 familias y al no ver un horizonte de mejora temen no poder responder con los costos fijos pendientes. «Nosotros estamos haciendo frente a este parate con reservas, no sabemos si vamos a llegar a abril, pagamos todo marzo, pero luego de esos meses será una crisis social».

«Las pymes mantienen la economía y estamos en crisis. El 50% de nuestras ventas van a pago de impuestos y alquileres y estamos recaudando cero». Sostuvo que respetarán el protocolo sanitario, sin embargo señaló que la única manera de activar la economía es abrir la puerta de los negocios y ponerlos en actividad, respetando un protocolo.

Explicó que enfocar su negocio, como el que dirige con esas estructuras , en un modelo 100% delivery, no es rentable ni para pagar el 10% de los gastos pendientes.

SPM