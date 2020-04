El Coronavirus no solamente trajo una ola de miedo y una serie de medidas que afectan a la población Argentina, además despertó el ser solidario de muchas personas, entre ellos, Carlos Okulovich, piloto de automovilismo también se sumó a realizar una campaña para ayudar a los trabajadores de merchandising que fin de semana tras fin de semana se ganan la vida vendiendo en los autódromos y están siendo afectados por el parate de las carreras.

Mientras aguarda lo que pueda resolver el Automóvil Club Argentino al respecto de la continuidad del automovilismo, el obereño acata la cuarentena en su Oberá natal y a su vez piensa en aquellos que están pasando mal al no poder trabajar por el aislamiento social, obligatorio y preventivo.

En los últimos días el piloto de la tierra colorada manifestó a través de las redes sociales sus ganas de ayudar a los trabajados de merchandising y recibió una cataratas de buenas energías.

Me gustaría hacer algo entre todos los pilotos y recaudar para ayudar a los trabajadores de las carreras. A los vendedores de merchandising, cafetero, etc. La mayoría de ellos viven exclusivamente de las carreras y la deben estar pasando complicados enserio. pic.twitter.com/creeRvq0G1 — Carlitos Okulovich🧉 (@CarlitosOku) April 16, 2020

“Conozco a todos los muchachos que trabajan en el autódromo, tengo historias y anécdotas desde cuando era chico. Ellos son un grupo que trabajan y se movilizan siempre y nosotros con nuestras casas rodantes y que vamos en carrera en carrera muchas veces les llevamos la mercaderia, a veces les acercamos hasta sus viviendas. Tenemos una relación de colegas porque todos trabajamos en el automovilismo”, confesó Oku a Misiones Online.

Mientras toma mate en la Capital de Monte, Carlitos cuenta cómo surgió la iniciativa “ el otro día se realizó la carrera virtual y se pudo juntar algo para donar a la gente que necesita y dije… pucha… porque no ayudamos a esta gente que siempre está en el autódromo y que con el parate del automovilismo no están trabajando”, añadió.

“Me contacté con uno de ellos y me comentaron la situación, hay algunos que tienen otros ingresos por otro lados y otros que no. Es un sector que lo siento cerca, mi hijo siempre compra cosas a ellos y se me ocurrió ayudarlos”, comentó el piloto.

Acelera la solidaridad del piloto

La manera de ayudar del piloto obereño ya está en marcha “estoy trabajando con un grupo de chicos que me hacen la prensa y que son especialistas en ecommerce (comercio electrónico) y la idea es que ellos puedan publicar sus productos y asimismo también fotógrafos del automovilismo que puedan vender sus cuadros. La idea es darle una herramienta para pasar estos meses, no venderán como en el autódromo pero es algo”, explicó sobre manera que ayudará

Asimismo, Oku comentó que cuando finalicen de armar la tienda online pedirá colaboración a sus colegas pilotos para poder promocionar la ideas y que la venta tenga más alcance. “Estamos coordinando la manera de los envíos, que es un tema que no es tan sencillo, vamos a colaborar y ayudar para que vendan”, Oku. Además destacó el apoyo que tuvo del Ministro de Deportes de la provincia Rafael Morgenstern.

Por otro lado, el piloto misionero volverá a correr el próximo domingo en la segunda fecha del campeonato virtual de Turismo Carretera que se llama “TC en Casa” y al respecto comentó sobre la experiencia de competir virtualmente “es una experiencia muy buena, la sensación y la exigencia física es muy diferente, está bueno e inclusive es más complicado que la realidad”, comentó sonriendo y agregó que “en esta cuarentena le estoy dedicando varias horas y vamos a buscar un podio”, finalizó.

