Música: a 50 años del final de The Beatles

Como fuere, medio siglo después The Beatles siguen derramando tinta de todos los colores, hacia todos lados y para todos los gustos. Esto, y sus inolvidables músicas, obvio, tampoco tienen vuelta atrás.

Una revisión por sus películas

Medio siglo ha pasado y los Beatles siguen vigentes atravesando todo formato de reproducción y reinventándose en las nuevas formas de la producción musical. No es para sorprenderse, si ellos desde el principio de su existencia marcaron tendencia: Cortes de cabello, trajes, películas, la tocata en la terraza y porque no también atribuirles la primera fake news del mundo de la música, la muerte de Paul.

Estamos en la recta final de la segunda temporada de la cuarentena, no sabemos si habrá una tercera, pero por las dudas nos anticipamos y te invitamos a conocer-hacer un repaso-volver a ver una de las cuatro películas o el documental de los Fab Four.

Para quienes nunca vieron alguna de estas producciones audiovisuales antes de comenzar existe un dato de total relevancia; las películas se enmarcan en un universo paralelo a lo musical, si bien todas las películas contienen canciones que hoy son hits universales y muchas de las composiciones fueron compuestas especialmente para las películas, las historias que cuentan dentro de las películas no tienen otro argumento que poner a estos cuatro jóvenes para hacer monadas y facturar.

A excepción del documental Let it be (1970) , que muestra el proceso creativo, el tenso momento antes del final y última presentación de ellos sobre la terraza, en las cuatro restantes se puede observar a John, Paul, Ringo y George interpretando guiones delirantes bien característicos a la época y al humor inglés. Sin pasar por alto las dos producciones más delirantes, sicodélicas y criticadas, que con el tiempo pasaron ser de culto: Magical Mystery Tour (1967) y Yellow Submarine (1968).

Ticket To Ride

Ya es una obviedad que “A Hard Day’s Night (1964)” fue pensada para catapultar a los Beatles a todo el universo. Película en Blanco y negro. Dato no menor, ya que para aquella época solo los directores más reconocidos del ambiente lograban filmar a color.

Esta película nace después de la primera gira que tiene por los Estados Unidos lugar donde se los apodan como los fab four. Muestra unos jóvenes Beatles viajando en un tren de su ciudad Natal. Ya desde aquella época se empezaba a deslumbrar la Beatlemanía, por las calles. Pilas de cartas, invitaciones a clubes de realeza, canciones con el gen embrionario de la banda: Canciones de del corazón de casi dos minutos y medio de duración

Claro a todos les gusto ver a los genios de Liverpool haciendo monerías y mostrando un poco lo que era ser un Beat. Asi luego de llover guiones en la oficina, se dio marcha al segundo proyecto “Help!”. En esta cinta ya se los puede ver en colores y con un presupuesto gigante para hacerla. En la segunda película por ejemplo tienen un tanque de guerra, un zepelín etc.

En la primer película se puede captar a la perfección lo que después se denominó el “Fenómeno” Beatles, gente por todos lados haciendo lo imposible para escucharlos, toneladas de cartas, la prensa preguntando sobre sus cortes de cabellos, su relación con sus manager y sobre cómo se manejaban con la agenda.

Ya para Help!”, el guion dejó de ser una película tan promocional, inventaron una historia más o menos acorde al humor inglés de aquella época. Caídas, tropezones, chistes que solo ellos entienden, hora del té, juego de cartas y por supuesto promocionando canciones de uno de los discos más hermosos.

Todo lo que necesitas es amor

Es la traducción de una de las canciones que todo el mundo alguna vez tarareo. Y es realmente lo que se necesita para ver las dos siguientes películas. Primero llega Magical Mystery Tour (1967) , un viaje sicodélico, delirante y casi sin sentido en donde los cuatro fantásticos se embarcan dentro de un micro y empiezan a experimentar infinidades de situaciones sin sentido para terminar tocando bajo unas mascaras.

En Yellow Submarine (1968), no hay mucho que acotar, casi todos conocemos la historia. Fines de los 60, los principios del fin de la banda, psicodelia, altas canciones y de vuelta los Fab Four a salvar a la humanidad en forma de dibujitos animados. Pero si hablamos de la banda de sonido: Que maravilloso es este disco.

Para finalizar el informe nos situamos en el documental Let it be (1970). Gracias a esta genialidad documentada podemos adentrarnos a la cocina de la composición y creación. Podemos ver el look más maduro, la presencia invaluable de Yoko Ono, la pelea de George con Paul y ese aire de rareza que envolvía el fin de la banda.