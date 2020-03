La cuarentena será obligatoria para quienes viajen a países afectados por el coronavirus

Durante la reunión interministerial que se realizó el martes, el jefe de Estado pidió «cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy», según reveló en sus declaraciones de hoy, y aseveró que quienes vuelvan a la Argentina de países afectados «tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa».»

No es voluntario, no es una recomendación. Deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone, y si no la cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública

«, aseveró el Presidente.Fernández se refirió también a las críticas hacia el ministro de Salud, Ginés González García, quien días antes del primer caso de coronavirus en Argentina había dicho que no sería inminente la llegada del virus al país. Para el mandatario, las palabras de Gines tuvieron «la misma lógica que imperaba en los infectólogos».