El enojo de la novia de Fernando Báez Sosa por un meme de los rugbiers que se hizo viral

Julieta Rossi se mostró enojada por una remera que lleva un nefasto chiste en referencia a los acusados de asesinar al chico de 19 años.

La novia de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años asesinado a golpes por rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, expresó su enojo por una «broma» que comenzó a viralizarse en las redes sociales.

En serio vamos a seguir jodiendo con esto? Cuando vamos a entender que lo que pasa no es chiste. pic.twitter.com/GNb1RhUrSu — Julieta (@Julieta_Rossii) March 10, 2020



A través de Twitter, Julieta Rossi escribió: «¿En serio vamos a seguir jodiendo con esto? ¿Cuándo vamos a entender que lo que pasa no es chiste?». El mensaje se refiere a la imagen que muestra a un joven usando una remera con la siguiente inscripción: «No me manches la remera con vino que soy rugbier”.

Rossi reaccionó de esta manera porque el desenlace fatal de su novio empezó por un accidente con un vaso en el local bailable Le Brique.

Días atrás, la joven había compartido una conmovedora carta para recordar el cumpleaños de Fernando Báez.

«Ojalá estuviera escribiendo tu carta de amor, pero en este momento lo único que siento es enojo. Enojo porque vos, la persona que más quiero en el mundo, no podés estar feliz, no podés contestar mensajes de cumpleaños, no podés estar abrazado a tu familia, no podés estar apagando las velitas ni recibir tus regalos», publicó en Twitter.

Fuente: Los Andes