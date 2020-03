La situación financiera del IPS va camino a normalizarse afirmó el vicegobernador de Misiones

Durante su participación en el acto de inicio del ciclo lectivo, el vicegobernador de Misiones y ex presidente del IPS, Carlos Arce pidió calma en relación a los retrasos en los pagos del Instituto de Previsión Social y afirmó que las cuotas que paga el afiliado no se han incrementado al mismo ritmo que la inflación. No obstante, destacó el esfuerzo de la provincia para asumir los costos. Además, en el evento, resaltó el impulso a la educación Carlos Arce destacó que el presupuesto a la educación es uno de los más altos del país.

En el marco del inicio del ciclo lectivo realizado en San Pedro, el vicegobernador de Misiones y ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Arce, se pronunció sobre los retrasos en los pagos de parte de la obra social. En ese sentido, afirmó que el Gobierno de la Provincia maximizó esfuerzos para que el alza de la cuota de los servicios del IPS no se traslade a los usuarios.

«Lo que la gente no entiende es que la obra social accedió a que la cuota que se le descuenta a los recibos de sueldo no se incremente de la misma manera que han sufrido los medicamentos, los servicios que están dolarizados y las prepagas. Por ejemplo, estos últimos han subido un 52% y la cuota del afiliado que es el 5% ha subido apenas un 23% este año”.

Precisó que no hay proporción entre el alza de los precios con el incremento de la cuota que se descuenta del salario de los afiliados. “Estamos haciendo, a través de la provincia, un gran esfuerzo y obviamente es probable que pueda haber un atraso , pero el atraso son estas de estas tápita, que no tiene que ver con los sanatorios ni de los médicos porque esto se ha pagado en tiempo y forma, lo que sí puede haber estado dentro de esta tápita es lo que sale del convenio“.

Arce destacó que la Provincia absorvió la dolarización de los servicios y que eso no repercutió en la cuota que paga el afiliado en su recibo de sueldo, sin embargo , consideró que cree que la situación de deuda que atraviesa el IPS “va camino a normalizarse «.

Educación

Destacó el impulso a la educación que está dando la provincia, no solo a través de la implementación de las escuelas, sino que del 60% del presupuesto que es destinado a lo social, más de un 30% está dirigido a la educación.

«Este (presupuesto para la educación) es uno de los más altos del país y la creación de 50 nuevas escuelas nos da la tranquilidad de que la provincia está volcando sus esfuerzos a donde realmente debe ser, en la enseñanza, en la educación”, afirmó

En relación a la inauguración de esta escuela en San Pedro, destacó : «Esta escuela combina la innovación , turismo y la escuela de robótica en un mismo espacio. Tendrán la oportunidad que nosotros no tuvimos y podemos decir, se está apostando a la educación”.

