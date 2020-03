A pulmón: dos misioneros clasificaron al Mundial de Beach Vóley, pero necesitan recaudar fondos para viajar a España

Tras conseguir el boleto al Mundial Universitario de Beach Vóley, Matías Miranda y Alejandro Cardozo buscan otro objetivo: conseguir los sponsors para poder concretar el sueño de ir a competir al exterior para representar a Misiones y al País.

Luego de la consagración en diciembre del año pasado, los misioneros tienen otra tarea… conseguir cubrir los gastos para decir presente en Málaga, España. Los deportistas necesitan hoy más que nunca el apoyo incondicional de todos para poder viajar, representar al país y concretar sus sueños.

No obstante, el gran esfuerzo que realizaron para ir a disputar el Mundial, tiene algunos obstáculos: las dificultades económicas no le estarían permitiendo lograr el gran sueño: viajar al mundial de su disciplina, que se desarrollará en junio de este año. “La idea es salir y representar al país de la mejor manera”, señaló Matías.

Matías Miranda, es un deportista misionero, y representa al Circuito Misionero de Beach y junto con Alejandro Cardozo están golpeando puertas para cubrir los gastos que le demandará la competencia, estadía, traslado y comida… son las principales necesidades que necesitan costear.

“Falta poco, pero tenemos muchas esperanzas de conseguir las cuestiones económicas para poder viajar”, se ilusiona Matías en conseguir el dinero que le falta para ir con su pareja de juego, al Mundial Universitario de Beach.

La dupla se consagró en diciembre del año pasado, en un torneo organizado por la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), de la Tercera Copa Universitaria de Beach y de esta manera accedieron a jugar el Mundial. “Junto con Alejandro estuvimos participando y ganamos el torneo y eso nos da la plaza a jugar al Mundial y representar a la FeDUA, a la Argentina en el Mundial de Universidades de Beach Vóley”, recordó.

“Entramos con la intención de participar y medirnos con los chicos que aspiraban viajar al Mundial de Málaga, nosotros solemos participar en los nacionales y nunca estuvimos tan lejos en cuantos los resultados… dijimos bueno… era una buena posibilidad estando de local. Alejandro fue el que insistió mucho en jugar y entramos pensando que podíamos perder con cualquiera y capaz que le ganábamos a cualquiera y fuimos mejorando durante el torneo e incluso los chicos que le ganamos la final, nos ganaron previamente en la clasificación y bueno terminamos llegando a la final de todas formas y ganamos incluso con un mejor resultado y rendimiento. Una vez que estuvimos en el torneo fuimos haciéndonos la ilusión de ganar”, comentó Mati sobre cómo vivió el torneo junto a su dupla.

Ambos misioneros vienen jugando juntos desde el 2016, donde participaron de los torneos que se realizaron en Corrientes, Formosa, Entre Ríos y, además el dúo se viene destacando en los Circuitos Misioneros. Asimismo, próximamente quieren ir a Brasil para competir, que a su vez, le servirá para ajustar detalles previos a la cita mundialista.

El primer paso para estar presente está asegurado, gracias a la colaboración de Ministerio de Deportes, los deportistas pudieron pagar y cerrar la inscripción “Tuvimos el apoyo del ministerio y nos facilitó a inscribirnos. Nos habían puesto fecha para los primeros días de enero”, comentó y agregó que “era una plata bastante importante que no la teníamos”, agradece.

Pero todavía falta, cada uno necesita algo así de $ 80.000 para poder comprar los pasajes de ida y vuelta y bancar la estadía. “la mayoría de lo que recaudamos de los negocios locales, se utiliza para prepararnos, entonces por ahí, ese dinero no se utiliza para ir directamente a España”, explica el recién recibido en profesorado de Educación Física.

Los que quieran colaborar con podrán comunicarse al número de celular 3764-765734: “nosotros nos acercamos a donde tengamos que ir, si es necesario hacer una nota o publicidad nosotros lo hacemos por las redes o directamente podemos sacar una nota en los medios con la publicidad, eso es lo que le podemos brindar”, dijo. Por ahora, son los únicos medios donde puede ofrecer publicidad.

Alejandro y Matías son entrenadores de Vóley, y mientras enseñan a otros jugadores sobre las disciplinas se hacen tiempo para entrenar. Están yendo al Gimnasio del CEPARD todos los días y además entrenan en la arena de la playa de El Brete, no obstante, tiene la colaboración de otros chicos que lo ayudan a entrenar y a jugar para ajustar detalles. “En la previa del Mundial va ser con doble turno, otra intensidad”, sostiene Matías sobre la preparación que tendrán antes de viajar.

“Siempre aspiro a crecer en las cosas que me gustan hacer, esto del Mundial lo veo como un premio ya que estuvimos y le dedicamos mucho tiempo al deporte, aprovechar y viajar seria espectacular, este premio tratar de aprovecharlo al máximo«, señala el profesor de Educación Física sobre uno de los sueños que tiene y añade que “soy entrenador nacional de vóley y me encantaría seguir creciendo en esos dos ámbitos, en la profesión quiero ir perfeccionándome en algunas cosas y en el tema de entrenador me gustaría dirigir algún equipo a nivel nacional”, confiesa.

La solidaridad de todos es fundamental en este momento. Como representantes de la Tierra colorada, los deportistas misioneros solicitan la ayuda de todos los que puedan hacer un poco más fácil este arduo camino. La clasificación al Mundial esta… falta un gran detalle… cubrir los gastos.

AR