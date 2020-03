El ministro Sedoff dijo que quienes están en desacuerdo con la paritaria tienen el derecho de parar pero que sufrirán descuentos

El ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff, luego de la presentación del Plan Provincial de Lectura, dialogó con Radio Libertad mostrándose satisfecho con el resultado de la mesa paritaria reunida este miércoles (04/03) para tratar la adecuación de la pauta salarial de la provincial a lo alcanzado por la Paritaria Nacional Docente como se había acordado cuando se logró el acuerdo provincial en febrero, destacando que los gremios que “representan legalmente a los docentes misioneros firmaron el acta”, mientras que, consultado sobre los que convocan a un paro, sostuvo que están en todo su derecho, pero recordó que sufrirán descuento del día no trabajado.

Miguel Sedoff – Radio Libertad

Destacó el Ministro que se recuperó la instancia del diálogo, recordando que la mesa comenzó el 13 de febrero con la instancia provincial y luego del acuerdo de esta semana continuará en julio con la segunda parte del año para la pauta salarial pero “mientras tanto construimos cuatro mesas de diálogo, una Mesa Tecnopedagógica, un de Educación de Gestión Privada, otra de Educación Técnica y otra de Cuestiones Salariales, Previsionales y de Infraestructura, me parece que es el camino”.

Agregó Sedoff que lo del miércoles fue importante porque se pudo cerrar una pauta salarial sumando al 13 por ciento ya percibido en el salario el 12, 5 por ciento en marzo, “sabemos que es insuficiente pero es el inicio de una recomposición salarial, de una jerarquización de la función docente y creo que todos los gremios de la provincia lo aceptaron de una manera unánime se firmó y las clases comenzarán de una manera normal”.

Consultado por aquellas agrupaciones que están convocando a un paro, el ministro destacó que, “los gremios que tienen representación y representan legítimamente a la docencia misionera unánimemente aceptaron el acta paritaria de ayer, estuvieron sosteniéndola y dialogando cinco horas con nosotros, no van a ir al paro y comenzarán las clases de manera normal. Los grupos de personas que estén disconformes con esto tienen todo el derecho a no concurrir porque hay un derecho de huelga, lo que pasa es que conlleva una consecuencia que es el descuento del día, es algo que todo el mundo lo sabe no es de ahora, viene de hace muchos años y es algo legal que es poder ejercer su derecho pero también tener en cuenta esta consecuencia, no es algo que yo decida sino que es algo dispuesto por ley”.

EP/E.J.