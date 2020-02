Dos misioneras en la Selección Argentina de Rugby

Las jugadoras Clarice Krause y Yamila González fueron convocadas para la concentración juvenil de la Selección Argentina Rugby Seven. Las misioneras deberán presentarse en Córdoba del 5 al 8 de marzo para sumarse con sus demás compañeras.

Clarice es oriunda de Jardín América y su club de inicio es Aguará, aunque al no tener juveniles la joven de solamente 15 años, se fichó para Carayá Rugby Club, y Claudio Cadenas fue quien apostó por ella para ir a la Selección misionera.

“A las 9 de la mañana me escribe Claudio Cadenas, entrenador de la URUMI, y me dice que che… Clar tengo una súper noticia para vos y me envió la foto con los nombre de las convocadas, y no lo podía creer, la emoción que tuve fue enorme y me largue a llorar de la felicidad. No lo me lo esperaba hasta dentro de unos años”, indicó la joven de cómo recibió la noticia de la citación.

Al respecto de su preparación indicó que “lo que se viene ahora será más complejo, más resistencia y más trabajos físicos”, agregó Clarice, quien manifestó que “estoy ansiosa, con ganas de ir a conocer el lugar y el ambiente, obviamente también disfrutar de la experiencia”.

Por último, no dudo en decir cuales son los objetivos con la camiseta celeste y blanca “quiero dar todo y rendir al 100% y en un futuro me gustaría pertenecer a la UAR y ser una jugadora puma”, confesó y agradeció a su entrenador Ricardo Barrionuevo, a sus padres que siempre la apoyan Alicia Valenzuela y Fabián Krause.

El objetivo de las concentraciones es observar a nuevas jugadoras, que tengan proyección a futuro para vestir la camiseta celeste y blanca. Las mismas realizarán evaluaciones físicas y analizarán la destreza individual de cada una.

Por su parte, Yamila es oriunda de Eldorado y tendrá su segunda oportunidad en la selección “Mi primera concentración fue muy dura, en ese tiempo no estaba lista, pero ahora estoy lista para romperla”, confesó a Misiones Online y agregó que “desde lo físico estoy muy bien, no me perdí ningún entrenamiento para lograr lo que quiero”, añadió.

“estoy muy contenta, es un orgullo para mí y para todo los que me apoyan, principalmente para mi club y a mi entrenadora que siempre me apoyan y alientan”, comentó la formada en el club Carayá Rugby Club de Eldorado.

Al respecto de sus objetivos para la concentración sostuvo que “mi sueño es esto, espero seguir viviendo esta experiencia, seguiré esforzándome y dando todo de mi parte dentro de los entrenamientos y en la cancha”, finalizó la joven de 17 años.

