Cestoball: Marianela Pedrozo estará presente en la gira que realizará la Selección Argentina por Misiones

Misiones recibirá a la Selección Argentina de Cestoball en la categoría mayores del femenino y masculino en una gira que recorrerán la provincia desde el 24 al 31 de marzo, la novedad será que Marianela Pedrozo, oriunda de Eldorado formará parte de la lista para disputar los encuentros. La idea principal es promocionar el deporte.

Marianela Pedrozo. Radio Libertad

Marianela tiene una familia de selección, su melliza Paula también formó parte de la selección argentina de Rugby, ahora es el turno de “Mane”, quien vive hace 6 años en Posadas y en dialogó con Radio Libertad manifestó su emoción de estar en la lista con la camiseta celeste y blanca.

“Cuando finalizó el Campeonato Argentino de Cestoball en Tucumán me dieron la noticia, llamaron al frente y convocaron a todas las chicas que ibas a formar parte del seleccionado” recordó Marianela de cuando se enteró que iba estar citada.

“Muy contenta, todavía no estoy viviendo las dimensiones, pero lo fundamental es que mostrarle nuestra hermosa Tierra colorada y todo el encanto que tiene, que ellos puedan disfrutar y también poder que toda la gente de la provincia vea y disfrute de este hermoso deporte, que la idea es que siga creciendo y que el día de mañana todos los países vecinos puedan jugarlo”, comentó la misionera al respecto de la importancia que la gira se realice en Misiones.

El cestoball es un deporte argentino, que en sus comienzos era solo femenino, pero que hoy en día hay equipos masculinos que disputan torneos y competencias al igual que los equipos femeninos.

Este deporte fue creado en 1897 por Enrique Romero Brest y fue llamado pelota al cesto. Luego fue reestructurado cambiando de nombre a Cestoball. La Confederación Argentina De Cestoball es la encargada de organizar los torneos que se realizan en diferentes partes del país.

La familia Pedrozo conoce muy bien lo que es vestir la camiseta nacional, por eso Paula, jugadora de rugby (melliza de Marianela) le dio algunos consejos de cómo contener la ansiedad “feliz por todo lo que logro ella. Ahora me da consejos, me calma, me dice fíjate, tranquila, seguí, humildad ante todo, disfrutá, no hay mejor consejo que recibirlo de mi melliza, tranquilizando todo un poco esto”, sonrió la jugadora de Racing de Posadas.

Paula, melliza de Mane, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019

En cuanto a la preparación física, la misionera entrena para llegar de la mejor manera a lo que será la gira con la Selección e indicó que, los martes y jueves entrena con la profesora Alejandra Weise, donde intensifica trabajos en mejorar la técnica y afianzar tiro y a su vez continúa con sus entrenamientos en el Básquet y complementa con gimnasio.

“Los primeros años los jugué simplemente por diversión debido que no había ningún club, nada consolidado y el año pasado se formó el club Racing en el cual se le dio mucha importancia, desde el año pasado ya hay un club”, comentó la joven que practica el deporte desde la secundaria e invitó a todas las chicas a sumarse a practicarlo.

Marianela y sus compañera del Club Racing en el Polideportivo Ernesto «Finito» Gehrmann

En tanto en cuáles serán las sedes para la gira adelantó que no hay nada confirmado, pero que posiblemente sea Posadas, Jardín América, Eldorado, Aristóbulo del Valle, Iguazú y la idea también es mostrar el deporte en Foz de Iguazú, Brasil.

“Desde el año pasado Misiones creció muchísimo, ya hay cuatro clubes a lo largo de toda la provincia, en el cual ya estuvimos jugando entre nosotras y ahí se pudo conformar el seleccionado de Misiones, este año se sumaron muchas jugadoras debido que es un deporte que con voluntad y esfuerzo se puede aprender fácilmente”, señaló la oriunda de Eldorado.

Sobre los objetivos que tiene la misionera con esta experiencia señaló que mostrará la provincia a sus compañeros que llegarán para competir, ya que muchos no conocen las Cataratas del Iguazú, invitarle las comidas típicas, y sobre todo mostrar al público misionero el deporte e invitar que lo practiquen, y obviamente “disfrutar de esta hermosa experiencia”, finalizó.

AR