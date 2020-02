Mujer Empresaria 2020: Silvina Oliva y su estrategia para dirigir una empresa con un directorio 100% femenino en un sector dominado por varones

Mendocina de nacimiento, estudio Comunicación y Publicidad en Buenos Aires, sin embargo llegó al sector forestal como una “paracaidista” para poner el hombro a la empresa familiar que pasaba una fuerte crisis. De eso ya pasaron más de 20 años y hoy la directora de Valerio Oliva Forestal SA es la flamante ganadora del premio Mujer Empresaria 2020 otorgado por la Confederación Económica de Misiones, que le permitirá representar a las empresarias misioneras a nivel nacional.

El día a día de Silvina Oliva trasciende entre cuidar a su familia, visitar el aserradero y reuniones en la oficina. Oliva es la orgullosa madre de Bastián y Sofía y, esta semana recibió el galardón a la Mujer Empresaria 2020 otorgado por la Confederación Económica de Misiones. En una amena y optimista entrevista, Silvina nos cuenta su ingreso al sector, la fuerte estructura familiar, los planes de expansión de la empresa de su abuelo y , sobre todo, aquello que la impulsa a seguir luchando con optimismo.

La directora de Valerio Oliva Forestal SA, recibió este lunes 17 de febrero el premio “Mujer Empresaria 2020”, una distinción que fue entregada por la Confederación Económica de Misiones (CEM) en reconocimiento a su destaca trayectoria en el ámbito privado. Además de dirigir la empresa, Silvina es Secretaria de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y norte de Corrientes (APICOFOM).

La postulación a ese premio fue un impulso de su amiga Leticia Espinosa, quién conocía de primera mano, la trayectoria de Silvina y el esfuerzo de esta empresa, con un directorio 100% femenino, para sortear los diferentes vaivenes de la economía .

“Sentía que postularme como Mujer Empresaria 2020, sonaba un poco fuerte, pero fue Leticia Espinosa de la CEM la que me motivó a hacerlo”.

Recordó que el día en el que recibió el galardón, conoció a diferentes misioneras y resaltó el espíritu luchador de las empresarias.

«Fue lindo conocer las cosas que las mujeres hacen en Misiones y muchos de nosotros no tenemos idea de todo el potencial. Ese encuentro fue el momento ideal para capitalizar, compartir y fortalecer vínculos», indicó.

Llegada al sector

Tras culminar sus estudios en Comunicación y Publicidad, Oliva trabajaba en una oficina en Buenos Aires, ese parecía ser el rumbo que había trazado para sí. Sin embargo, la crisis del 2001 fue un duro golpe que la llevó a regresar a la Tierra Colorada y ponerse la «empresa familiar al hombro».

El amor también hizo su trabajo, pues fue a través de una relación con un misionero que motivó su regreso a Misiones. «En algún punto fui una paracaidista del sector. En Buenos estaba trabajando y nos agarró la crisis del 2001, por eso decidí venir a poner el hombro en la empresa familiar, aunque nunca tuve proyectado hacerlo y esto coincidió en que me enamoré de un misionero(risas), así empecé a trabajar con mi padre y poco a poco me estuve metiendo, le encontré el gustito y así pasaron más de 20 años», contó.

Desafíos empresariales

Ingresar al rubro no fue fácil. La Empresaria afirmó que fueron diversos los desafíos económicos que atravesaron, pero que gracias al apoyo y asesoría de su padre, pudo aprender los conocimientos que le sirvieron para dirigir la compañía hasta el día de hoy.

«Por suerte yo estaba con mi padre que me enseñó todo lo que sé, tuve el mejor maestro», dijo.

Resaltó que tanto argentinos como empresarios del sector tengan la capacidad de afrontar los desafíos que la economía les impuso a lo largo de estos años. «Tenemos mucha cintura como argentinos en general, pero no recuerdo haber dicho en algún momento que estamos espectacular (…) sé que parecemos llorones, pero siempre estamos sorteando dificultades, pero esto no nos impide seguir yendo para adelante».

Recordó que cuando llegó a la empresa era la única mujer y poco a poco fue invitando a mujeres a ingresar a la empresa. «Perdón a los hombres, pero es distinto trabajar con mujeres». Consideró que en tareas administrativas, las mujeres destacan por virtudes como el orden y la organización.

(…) Sé que parecemos llorones, pero siempre estamos sorteando dificultades, pero esto no nos impide seguir yendo para adelante»

Fuerte estructura familiar

Uno de los mayores retos a los que enfrentan las mujeres es el lograr ese equilibrio entre su vida familiar y laboral, «creo que para la mujer es un tema, sobretodo la maternidad porque tenemos siempre un sentimiento de culpa que va y viene, no hay algún tiempo en el digas hoy estoy nivelada con un equilibrio ideal».

Soy optimista por naturaleza, sino no podría llevar a cabo todas las cosas que hago y una estructura familiar muy fuerte que me sostiene (…) siempre pienso, si Sofía hubiera nacido en una familia sin posibilidades de tiempo, económico, hubiese sido muy difícil. Cuando me pongo en el lugar de otro veo que las situaciones son muy complejas”

Oliva sostuvo que tuvo el apoyo familiar y de su trabajo, lo que le permitió cumplir los objetivos trazados.

“Tengo dos hijos, Bastián de 16 y Sofía de 13 que tiene un síndrome genético que es la multiplicación invertida del cromosoma 15, es un caso cada 30.000 y totalmente aleatorio”.

La Empresaria explicó que este tema es bastante complejo y además tiene un trastorno del espectro autista, “son chico hipotónicos con tendencia a las convulsiones y me parece importante hablar de eso porque hay poco diagnóstico, intuyo yo que deben ser muchos más los casos porque se tratan de análisis complejos y con todas esa complejidad si yo no tuviera una familia que me apoya, no podría trabajar con tanto tiempo”, afirmó.

Agregó: «soy optimista por naturaleza, sino no podría llevar a cabo todas las cosas que hago y una estructura familiar muy fuerte que me sostiene (…) siempre pienso, si Sofía hubiera nacido en una familia sin posibilidades de tiempo, económico, hubiese sido muy difícil. Cuando me pongo en el lugar de otro veo que las situaciones son muy complejas”.

Proyecciones del sector

Al ser consultada sobre el desenvolvimiento de la compañía que dirige en tiempos de crisis económica, la especialista de Valerio Oliva SA manifestó que a pesar del contexto, mantuvieron sus ventas, impulsado por la fidelización de sus clientes.

Añadió que también surgió la oportunidad de ampliar mercados desde octubre 2008. «En Argentina tenemos esa cualidad que mientras en el mundo se va acomodando algo, en el país le agregamos condimentos, o los impuestos, derecho a la exportación , etc.”.

Sabemos que somos de los pocos que estamos caminando , pero espero que las condiciones vayan mejorando y que los funcionarios realmente se den cuenta que las pymes somos generadoras de trabajo genuino».

Señaló que tienen algunas dificultades respecto a la exportación porque exportan a un dólar oficial de 63 pesos en promedio, pero importan a un dólar blue de 83 pesos. «Allí hay una brecha importante, pero creemos que es fundamental mantener el nicho de mercado afuera».

Destacó la importancia del sector para generar empleo. «Sabemos que somos de los pocos que estamos caminando , pero espero que las condiciones vayan mejorando y que los funcionarios realmente se den cuenta que las pymes somos generadoras de trabajo genuino y el día que realmente lo internalicen a eso , que se den cuenta que nos deben apoyar y no ahogarnos con los impuestos y que nosotros podemos cambiar el estado de la sociedad dando trabajo, por allí las cosas empiecen a mejorar».

Mercados atractivos

Oliva indicó que el mercado al que aún no han llegado es el europeo, pero que ya han iniciado conversaciones. «Estamos enviando mercadería a Asia, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, Colombia, Centroamérica, tenemos bastante versatilidad, nos va muy bien».

Sobre el mercado interno, explicó que la falta de la actualización del precio de la madera incluyendo la inflación, ocasiona que los precios estén un poco desfasados.

«Nuestra ventaja es que tenemos forestaciones propias y muchas facilidades en nuestra empresa”, dijo.

Precisó que este año enfocarán en abrir nuevos mercados y esperan acceder a más líneas crediticias a tasas razonable. «Necesitamos inversión porque nuestras máquinas ya hay que cambiarlas, proyectos tenemos muchísimos y esperamos que la economía nos acompañe».

Agradeció el apoyo de la CEM y de Apicofom y afirmó que esperan lograr el premio a nivel nacional.

“Me parece fabuloso visibilizar a la mujer misionera, yo me pondré al hombro la representación de la mujer misionera y todo este tema productivo me parece bien«.

