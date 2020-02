Ex jugador de extensa trayectoria en el rugby misionero, reivindica los valores del deporte y aleja la actividad de la violencia

Héctor Horrisberger es una voz autorizada para responder a los que preguntan si el rugby es un deporte violento y si en los clásicos “tercer tiempo” se consume alcohol. El debate volvió a escena a partir de la muerte de un joven en Villa Gesell presuntamente atacado por una decena de rugbiers.

Héctor Horrisberger hace mucho tiempo se alejó de las canchas, pero no del rugby. Durante 18 años fue un referente ineludible de la ovalada en la tierra colorada, defendiendo los colores del Rowing y de selecciones de la Urumi. En la actualidad, sus gemelos de 23 años, que heredaron la pasión, continúan el legado mientras Héctor transfiere sus conocimientos a los más chicos y cada jueves se reúne con sus amigos de la vida, que son los mismos que conoció gracias al deporte que eligió “por amistad y por valores”.

Es una voz autorizada para opinar sobre el debate que vuelve a escena tras el fallecimiento del joven Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, atacado por un grupo de rugbiers que lo golpearon hasta provocarle la muerte, a la salida de un boliche. ¿El rugby es un deporte violento? ¿Se consume alcohol en el tercer tiempo?

“El rugby es un deporte excepcional en amistad, en valores. Todo esto que se habla ahora de rugbiers, los diez rugbiers en realidad solo cuatro juegan, pero ya están señalados como los diez rugbiers”, opinó Horrisberger en diálogo con Misiones Online. “Están involucrando a un deporte en ese episodio de violencia y el rugby allí no tiene nada que ver, son inadaptados. Hablan del tercer tiempo y por ahí no se conoce tanto de lo que pasa en el tercer tiempo”.

El ex Rowing de Posadas defendió la disciplina y relató detalles de lo que él conoce del tercer tiempo, el espacio donde comparten ambos planteles, después de los partidos. “Primero que los jugadores menores de 18 años no pueden consumir bebidas alcohólicas en los clubes, prohibido por ley. Y los que llegan a primera casi no toman alcohol porque se volvió muy competitivo este deporte”. Admitió que “en nuestra época si se tomaba más alcohol. Hoy los jugadores ya saben que el lunes tienen que estar en el gimnasio o en el club entrenando. Es una actividad muy exigente y es un deporte amateur donde cada uno tiene que trabajar o estudiar”.

Nuevamente elogió al rugby como un espacio ideal para sumar amigos “que perduran toda la vida. Nos seguimos juntando todas las semanas con los amigos del rugby recordando anécdotas de nuestro tiempo, de jugadores y no creemos que sea un deporte violento. En la cancha tienen batallas deportivas muy sanas y muy limpias. Es un deporte muy controlado”. Explicó que el esfuerzo que los jugadores hacen dentro de la calle es tan grande, “que no creo que un rugbier tenga tantas ganas de salir a pelear después de un partido de rugby”.

Por último, Horrisberger aconsejó “a todas las familias que lleven a sus hijos a jugar al rugby. No van a tener problemas de violencia y van a apasionarse por esta disciplina”.

DG