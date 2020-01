El Club Capri de Posadas trabaja en la prevención de la violencia en el rugby

Claudio Cadena, entrenador del plantel superior del Club Capri habló con Radio Libertad y se refirió a lo sucedido con Fernando Báez Sosa y además dejó algunas sensaciones de la pretemporada que vienen realizando con el plantel principal para participar del Torneo Regional NEA.

Claudio Cadena – Radio Libertad

Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en Villa Gesell a la salida de un boliche. El joven de 18 años murió el sábado 18 a la madrugada tras recibir una brutal golpiza por parte de un grupo de jugadores de rugby a la salida de un boliche de la mencionada ciudad balnearia.

“Como cualquier deporte, lo que se desarrolla es la persona. Nosotros en el rugby tenemos en claro los objetivos y caminos a seguir para desarrollar a un deportista, cualquiera que hable de rugby conoce que tratamos inculcar valores, sentido de solidaridad, sentido de pertenencia hacia un club, respetar a sus padres, al que viene de abajo al que está arriba, la escuela que deja el deporte es la mejor, lastimosamente ocurren estas cosas”, sostuvo Claudio y continúo “hoy no se merecen ser tratados como individuos por la animalada que generaron”, enfatizó.

A raíz de lo sucedido, Claudio espera que todos trabajen en conjunto y cada uno en su rol que le compete, arrancando por la educación en la familia, el deporte que decidan practicar y el Estado aplicando las medidas que corresponda ante los hechos.

“En Navidad en Posadas ocurrió un hecho que no eran rugbiers y el Estado en ese sentido tuvo mano dura para no dejar que se junten de nuevo, creo que tenemos que velar todos por nuestros hijos, que tengan un buen entorno de crecimiento. No es solo el deporte, puede pasar en cualquier ámbito”, comparó con lo sucedido en Villa Blosset y continúo comentando “tendríamos que involucrarnos todos, para poder darle un mejor desarrollo a nuestros hijos”.

Clubes Asociados Progreso Rowing e Independiente comenzó su pretemporada pensando en el inicio del Torneo Regional NEA y será nuevamente el único representante misionero en la competencia “recién ahora estamos arrancando con el plantel superior, ya tuvimos una charla con ellos para poner en conocimiento cual es el pensamiento del club para con estas cosas”, indicó el DT, no obstante, adelantó que trabajarán con las divisiones juveniles para realizar charlar vinculadas a la violencia.

“Muchos dicen que el rugby es un deporte de contacto y nosotros lo que estamos en el ámbito salimos a decir que sí tiene contacto, pero no es el objetivo principal tener que golpear o derribar a alguien para poder marcar un punto, los puntos se marcan llevando la pelota detrás de una línea y para eso hay muchas circunstancias que se dan para poder marcar puntos, sí en ese orden está el contacto y obviamente a los chicos se los prepara para eso”, explicó el director de la Unión Misionera de Rugby.

Por otro lado, el entrenador del plantel profesional del Capri se refirió a la pretemporada que están realizando en la previa al inicio del Torneo Regional NEA “está dura la pretemporada, pero hay que prepararse va ser un año bastante duro. También los chicos empiezan a ver el deporte de otra forma ya que se quieren preparar para llegar más lejos, hoy con el Centro de Rugby que tiene la Urumi es más fácil el camino”, señaló

Por último, Claudio dejó un mensaje a la comunidad “Desde la Unión Argentina de Rugby (UAR) ya se es bajo un lineamiento de cómo debemos prevenir un montón de cuestiones que pueden manchar al deporte y que creo que no son buenas”, finalizó.

AR