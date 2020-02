Bebelo Reynoso pidió irse de Boca

El mediocampista tuvo poco lugar en los últimos meses y la oferta de Minessota United lo tentó, aunque al Xeneize no le cierra desde lo económico.

Emanuel Reynoso nunca logró explotar todo su potencial en el mediocampo de Boca ni tampoco encontró continuidad. Por eso, ante la propuesta para emigrar a la Major League Soccer de los Estados Unidos y con poco espacio en los primeros partidos bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo, tiene el deseo de irse.

Sin embargo, más allá del pensamiento del futbolista de 24 años, al Xeneize no le cierra la oferta de Minessota United desde la cuestión económica. La dirigencia pretende más de los US$ 4.000.000 que están dispuestos a pagar los norteamericanos, que podrían ascender a US$ 5.000.000 por objetivos a cumplirse.

Reynoso, quien arribó en 2017 a La Bombonera, jugó 61 partidos y convirtió cuatro goles vestido de azul y oro. Ganó la Superliga 2017/18 y la Supercopa Argentina 2019, pero no logró hacerse un lugar. El libro de pases en la MLS recién cierra el 5 de mayo. ¿Habrá una mejora y Bebelo partirá hacia allí?

