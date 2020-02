Proyectan Silicon Posadas, el polo tecnológico donde convergen los talentos misioneros y la innovación

Basado en el modelo de Silicon Valley, la meca del desarrollo tecnológico en Estados Unidos junto con la experiencia recogida en Dubai Silicon Oasis, Misiones apuesta a convertirse en el eje regional de servicios del conocimiento. “Es un gran ecosistema que unirá todos los desarrollos que ya tiene Misiones en una gran ciudad itinerante”, explicó Flavia Morales, diputada nacional que trabaja desde la génesis de este proyecto.

Desde que el Poder político en Misiones tomó nota que la gran mayoría de la población es menor de 18 años, comenzaron a surgir diferentes desarrollos para la formación, capacitación y próximas demandas laborales de los líderes del futuro. La escuela de Robótica, la secundaria de Innovación, la educación disruptiva, el Polo Tic´s y otras plataformas tecnológicas, forman parte de un plan maestro que desembocará en Silicon Posadas, un polo tecnológico y de innovación que ya comenzó a construir las bases pedagógicas y cuya infraestructura se montará en el acceso Oeste, frente al Parque del Conocimiento.

La idea original nació en la Cámara de Diputados de la mano del presidente Carlos Rovira y los brazos ejecutores son todos los estamentos del Estado que deben articular las tareas para generar el espacio donde se aproveche el talento de los jóvenes misioneros, los nuevos modelos de educación, el proceso de conectividad a cargo de Marandú y las alianzas estratégicas para que desembarquen industrias de la tecnología y con alta demanda de servicios.

Flavia Morales, diputada nacional de la Renovación y quien desde la Escuela de Robótica se sumó a la tarea de establecer lazos con gigantes como Intel, Amazón y otras empresas de base tecnológica para que se asienten en Misiones, resumió el proyecto Silicon Posadas, como “un gran ecositema. Hoy tenemos el Polo Tic, la Escuela de robótica, el Parque Tecnológico, el Parque de la Salud. Hay un montón de desarrollo en Misiones. Lo que va a hacer el Silicon es unir todo este ecosistema en una gran ciudad itinerante”.

Silicon, cuya traducción al castellano es silicio (elemento químico metaloide, el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre) es una palabra que se utilizó con mucha fuerza en la década del 70 cuando comenzaron a concentrarse en el Valle (Valley en inglés) de Santa Clara (Estados Unidos) industrias relacionadas con los semiconductores y las computadoras. La alta demanda de puestos de trabajo relacionado con la tecnología, impulsó el gran crecimiento de Silicon Valley y actualmente aloja a las mayores corporaciones de tecnología de todo el mundo y numerosas empresas en formación conocidas como start-ups, cuya característica es la base tecnológica, la innovación y una elevada capacidad de trabajo. “Silicon Valley que nace en Estados Unidos es exclusivamente del sector privado”, aclara Flavia Morales quien enseguida suma la experiencia recogida en el otro Silicon famoso del mundo: Dubai Silicon Oasis. “Nosotros el año pasado estuvimos haciendo vínculos con Emiratos Árabes con varias acciones en común, también participamos del Mundial de Robótica y tuvimos la oportunidad de conocer el Silicon Oasis que es muy parecido a lo que hace el Silicon Valley, pero lo que rige allí es la economía del conocimiento. Todo el desarrollo del talento. Ellos vienen trabajando muy duro porque dentro de 50 años el petróleo no se va a producir como ahora, por eso, todo el trabajo que están haciendo ahora es una inversión a futuro”.

El tercer Silicon del mundo

Para Flavia Morales decir que “en Posadas estaría el tercer Silicon en el mundo”, no es descabellado. “Cuando uno empieza a explicar qué significa esto, parece una utopía. Pero no. Ya dimos pasos importantes, porque hablamos con empresarios y con mucha gente de Argentina y del exterior que nos están ayudando. Vemos la necesidad que tiene el mundo en el desarrollo de talentos, de empresas que necesitan jóvenes formados y acá en Misiones ya estamos trabajando en la Universidad del Conocimiento que funciona en el Escuela de Robótica y allí vamos a trabajar en la formación y me emociona saber que hay chicos de toda la provincia. Hay que destacar el federalismo que aplica Misiones para todos sus programas”. En consecuencia, en Silicon Posadas van a coincidir programadores, desarrolladores, diseñadores gráficos, industriales, ingenieros y todos los que tengan la capacidad de proveer servicios de conocimiento, uno de los rubros donde Argentina es uno de los principales exportadores. Y el proceso ya está en marcha. “Los chicos se van a capacitar y ya van a tener trabajo porque dentro de Silicon Posadas ya van a estar todas las empresas que tienen una alta demanda de servicios tecnológicos”, completó Morales.

Dentro de ese polo de desarrollo e innovación van a convivir “universidades, escuelas, familias, gente de afuera que viene a investigar y gente que se va a ir a otros países. Un dinamismo continuo y para Misiones es una oportunidad histórica, porque tenemos la yerba, el té, el turismo y el Silicon Posadas también se va a transformar en una economía fuerte. A eso apuntamos. Tenemos lo más importante que es la materia prima, los jóvenes que son los talentos”.



El espacio elegido para albergar ese universo tecnológico y de conocimiento en Posadas, será el terreno ubicado frente al Parque del Conocimiento en Posadas “eso se anunciará oportunamente”, aclaró Morales. Mientras tanto, “tenemos que hacer muchos ajustes en la escuela pública por eso se vienen muchos cambios, porque la secundaria tiene que estar a la altura de las demandas del siglo XXI”, declaró. Allí la referencia ineludible para la Escuela de Robótica, que lanzará un Plan Federal a partir del mes de marzo. “Ahora estamos trabajando en los contenidos”.

Un factor clave que va a diferenciar las otras experiencias Silicon del mundo con lo que se proyecta en Misiones, “es que aquí van a trabajar juntos el sector público y el privado, todos van a querer estar allí desarrollando todo este valor agregado. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y la investigación”. Ya trascendió en las últimas semanas las gestiones del gobernador Oscar Herrera Ahuad para que Intel y Amazon formen parte del proyecto “y que nos acompañen empresas de esa magnitud va a servir para mostrarle al mundo de que pueden venir, pueden confiar porque tenemos una gran cantidad de legislación y normativas para favorecer al sector empresarial, incentivando a que vengan a instalarse”, sumó Flavia Morales.

Por último, consultada acerca de cuándo estará funcionando Silicon Posadas, Morales respondió: “Silicon no se hace de un día para el otro, estamos hablando de 15 o 20 años, ojalá que menos. Ahora hay que seguir trabajando y dejar que fluya, porque esto es política de Estado”.