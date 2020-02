Neuquén confirmó el primer caso de hantavirus del año en su territorio

Se trata de una joven de una zona rural cercana al lago Meliquina que se encuentra internada en el hospital Castro Rendón de la capital provincial. Aislaron a otras 22 personas en forma preventiva. ¿Cuáles son los síntomas?.

Una mujer, de 28 años, que reside cerca del lago Meliquina, Neuquén contrajo el hantavirus y de forma preventiva, se dispuso el aislamiento de 22 personas que estuvieron en contacto con ella.

“El estado de salud de la mujer de 28 años es reservado. Está internada desde el viernes 31 de enero. En el hospital de San Martín de los Andes les detectaron los síntomas que indicaban que se trataba de un caso de hantavirus”, explicó la ministra Andrea Peve, en diálogo con la radio local LU5.

“Esta es una zona endémica, al igual que Río Negro y Chubut. Con esa exposición ambiental se presume que podrían haber contraído el virus. No podemos ni confirmar ni descartar, pero pudo haberlo contraído en alguno de los lugares donde estuvo”, señaló la funcionaria y remarcó que la paciente había estado en una zona de la comarca andina de Chubut los días previos a su internación.

Para confirmar que se trataba de hantavirus, los profesionales neuquinos enviaron la muestra al Laboratorio de Referencia Nacional de Hantavirosis de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) – Malbrán, donde dio positivo en el día lunes.

Los síntomas de la joven, que fue a consultar el último viernes al mediodía al Hospital Regional Ramón Carillo de San Martín de los Andes, sospecharon de un síndrome pulmonar por hantavirus por lo que se la trasladó en un vuelo sanitario al Hospital Castro Rendón, de la capital neuquina.

«Todas las personas que tuvieron contacto estrecho con el caso fueron, desde el momento de la sospecha, aisladas en sus propias viviendas hasta la espera del resultado confirmatorio y de que se cumplan los 45 días de aislamiento. Así, un total de 22 personas (en 11 viviendas) se encuentran bajo un programa de seguimiento estricto para evitar que potencialmente otras personas se enfermen y detectar tempranamente nuevos enfermos», explicó en un comunicado el Ministerio de Salud provincial.

Las autoridades sanitarias buscan confirmar tras los análisis médicos si se trata de la misma cepa que el verano pasado causó el brote en la localidad chubutense de Epuyén y causó 11 muertos.

Infobae se comunicó con el Hospital Castro Rendón de Neuquén y no obtuvo respuestas al respecto sobre cómo esta la paciente y los 22 casos aislados. Por otro lado, desde el Ministerio de Salud de la Nación aún no dieron declaraciones.

¿Cuáles son las cuatro vías de contagio del hantavirus?

Por inhalación: es la causa más frecuente. Se produce al respirar el virus que desprenden las heces o la orina de los roedores infectados, tanto en lugares abiertos como cerrados (galpones, huertas, pastizales).

Por contacto directo: al tocar roedores infectados (vivos o muertos), o al tocar las heces u orina de estos.

Por mordeduras: al ser mordidos por roedores infectados.

Por vía interhumana: entre personas a través del contacto estrecho con una persona infectada durante los primeros días de los síntomas.

¿Cuáles son los síntomas?

Se parecen a un estado gripal. Pueden incluir: fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En general no presentan congestión nasal o resfrío. Luego de algunos días puede aparecer dificultad para respirar que puede agravarse produciendo lo que se conoce como «síndrome cardiopulmonar por hantavirus». Se trata de un cuadro grave en el que la persona no puede respirar y comienza con falla cardíaca y presión muy baja. Si la persona no es tratada a tiempo puede generar complicaciones e incluso la muerte.

¿Cómo es el tratamiento?

No existe un tratamiento específico. Las personas con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidas en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica.

¿Cómo puede prevenirse?

– Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones.

– Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas.

– Si realizan actividades de trekking, usar calzado cerrado y circular solo por sendas habilitadas.

– Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías.

– Realizar la limpieza (pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas) con una parte de lavandina cada nueve de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar). Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.

– Si vive en zonas rurales, colocar las huertas y almacenar la leña a más de 30 metros de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio.

– Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados (viviendas, galpones) y cubrirse la boca y la nariz con un barbijo N95 antes de ingresar.

– Lavarse las manos con agua y jabón al finalizar estas tareas.

– Al acampar, hacerlo lejos de maleza y basurales, no dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable.

– Si se encuentra un roedor vivo: usar veneno para roedores o tramperas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo). Consulte en el municipio si se dispone de un servicio de control de plagas.

– Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.

Fuente: Infobae