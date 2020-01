Coronavirus: síntomas, tratamiento y prevención

A finales de diciembre brotó una nueva enfermedad denominada coronavirus que surgió en un mercado pesquero de la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Los países latinoamericanos están alertas para evitar contagios y prevenir una pandemia.

Doctor Jorge Gutiérrez . Canal 12

Este virus, que ya ha cobrado la vida de 17 personas, es conocido como coronavirus 2019-nCoV, primero se creía que sólo se transmitía de animales a humanos, pero la Comisión Nacional de Salud de China confirmó la transmisión de persona a persona.

En Latinoamérica, precisamente en México, Brasil y también en Colombia se está evaluando de posibles casos de coronavirus “están apareciendo una gran cantidad de casos, por tener la características de ser contagioso y producir enfermedades, dentro de estas características ha afectado a la población china y de manera que se ha llevado que se intente inmovilizar población enteras que no hoy no pueden salir, esto no es frecuente, tiene un grado menor al SARS, es muy contagioso y también mortal”, señaló el doctor, Jorge Gutiérrez director de Epidemiología.

Los principales síntomas de las infecciones suelen ser: secreción y goteo nasal, fiebre, escalofríos, fatiga, dolor de garganta y cabeza y dificultad para respirar. Hasta el momento, no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus.

Recomendaciones: Usar mascarillas o pañuelos para cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o se estornuda, lavarse las manos de manera frecuente, evitar las aglomeraciones, y acudir al médico tan pronto se identifiquen los síntomas

AR