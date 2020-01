Problemática del agua en San Carlos-Corrientes: vecinos reclaman respuestas a la intendente y concejales oficialistas

Tras la ausencia de concejales oficialistas en la sesión extraordinaria que se iba a realizar ayer, los pobladores de dicha localidad y los concejales Emiliano Costaganna y Roberto Carlos Amaro solicitaron se reprograme esta asamblea en la que exigirán a la actual Interventora de la Asociación Vecinal de Saneamiento e intendente de San Carlos, Graciela Larraburu, que explique la situación actual de los recursos que destinaron desde el Gobierno de Corrientes para resolver la problemática de la falta de agua en esa zona.

Emiliano Costaganna. Radio Libertad

La ausencia de los concejales oficialistas a la sesión extraordinaria que se iba a realizar ayer en el Concejo Deliberante de Corrientes obligó la cancelación de la reunión. En este encuentro, vecinos de San Carlos y los concejales, Emilio Costaganna y Roberto Carlos Amaro iban a solicitar un informe sobre los avances y gestión de los recursos destinados a la habilitación de una nueva red de agua a cargo de la actual Interventora de la Asociación Vecinal de Saneamiento e intendente Graciela Larraburu.

La escasez de agua que sufren los vecinos de San Carlos es un problema de hace ya varios años. Ante esta situación, en el 2018 Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, destinó un fondo económico para la ejecución de la obra: “Adecuación y Puesta en funcionamiento del servicio de Agua Potable”, poniendo a Larraburú como encargada de estas acciones.

«Agradecemos al Gobierno de la Provincia de Corrientes que haya enviado el dinero, pero nos preocupa que no haya respuesta, no vemos ni un suministro adecuado de esta nueva red, ni sabemos sobre las revisiones (…) venimos desde el 2018 pidiendo informes a la intendente sobre la situación económica de la obra, porque nadie en el pueblo conoce cuánto dinero destinaron y cómo se está gastando”, declaró Costaganna.

Lamentó la situación de la población de San Carlos y dijo que “hay muchos vecinos que no tienen agua y otros que juntan el recurso que les da la lluvia para poder tener agua para tomar, higienizarse y hacer las cosas del hogar como cocinar (…) en la reunión queríamos pedir las rendiciones correspondientes de la gestión de recursos, pero los concejales oficialistas no se han presentado a debatir y no han dado el quorum legal para poder llevar adelante la sesión«, afirmó Emilio Costaganna.

Cuestionó que no se conozcan los avances de las obras que se están realizando, ni la administración del dinero. «No se entienden si están encubriendo algo (los concejales oficialistas) o porqué no quieren dar los números (…) lo más grave es que no se sabe qué monto recibió San Carlos y menos en qué se ha gastado», denunció.

El funcionario público señaló que por Ley los concejales solo pueden faltar a dos sesiones por mes, por lo que advirtió que han solicitado una nueva sesión para el próximo martes y de no ejecutarse, presentarán un recurso de amparo ante la justicia.

«Ellos no pueden faltar a dos sesiones en el mes, así que si el martes próximo no vuelven a asistir, pediríamos que el Presidente del Concejo Deliberante que lo haga por la puerta pública y estamos preparando un recurso de amparo que presentaremos ante la Justicia, con la ayuda y respaldo de los vecinos para que solucionen este problema».

Señaló que la situación en algunos barrios empeoró en lugar de mejorar. «En vez de tratar de solucionar el problema, en muchas zonas se ha retrocedido y no nos quieren dar las explicaciones necesarias», sostuvo.

SPM