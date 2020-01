Silvia Risko: “La discriminación es como el aire, está en todos lados”

RELACIONADAS Silvia Risko es la nueva delegada del INADI en Misiones

La flamante delegada del Inadi en Misiones se refirió a la impronta que le quiere dar al Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y apuntó a trabajar fuertemente en la prevención y “eso implica un cambio cultural”, apuntó.



Silvia Risko (Radio Libertad)

Nunca se alejó de la política, aunque en los últimos años, la dirigente Silvia Risko no aparecía tanto en los medios y su perfil distaba de aquellos años de concejal, subsecretaria de Cultura de la provincia o de diputada nacional. Militante empedernida, en los últimos tiempos, como presidente de la Fundación Raúl Roque, (un espacio creado en 2014 para “promover, fomentar, desarrollar y ejecutar proyectos que contribuyan al desarrollo de los sectores más vulnerables de la sociedad”, según reza el sitio web de la Fundación) escribió artículos de prensa con una mirada muy particular de la realidad argentina y países limítrofes. Y ahora, vuelve al gran ruedo político y de gestión, al ser designada como delegada en Misiones, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

“Si, efectivamente fui designada delegada del Inadi en Misiones. Ya estoy tomando conocimiento de la cuestión administrativa”, contó y confirmó a radio Libertad y Misiones Online, la dirigente que venía desempeñando funciones en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, “donde trabajo hace 20 años”. Y aclaró que la oficialización se producirá en los próximos días, “porque la designación de Victoria Donda salió el pasado lunes y todo viene con un poco de retraso dado que el presidente de la Nación viene con tantas urgencias que para firmar las designaciones hay un poco de demora, pero la realidad también está en que se le cambió el rango al Inadi, que pasa a ser Secretaría”, explicó.

Consultada acerca de la impronta que va a tener la delegación que ya conduce, Risko se apoyó en el discurso de asunción del presidente Alberto Fernández, “quien también en campaña dijo que se le va a dar mucho respaldo a todo lo que sea políticas contra la discriminación. Esto es lo mismo que el tema de la violencia de género, porque por un lado se hizo mucho para que la mujer pierda el miedo a denunciar, pero, por otro lado, no existen políticas de Estado, ni para darle contención luego de la denuncia, como tampoco para la recuperación del violento. Y la violencia se corta cuando las dos cuestiones van de la mano. En el caso del Inadi es lo mismo, porque tiene una parte técnica, jurídica y administrativa que va por su carril donde se hacen las entrevistas, las mediaciones y la toma de denuncia, pero por otro lado está lo más importante que es la parte política, que es el cambio cultural. El Inadi tiene que ser el articulador necesario e indispensable entre el Estado Nacional y el resto de las organizaciones, tanto sociales como partidarias y de toda índole, para formar replicadores y capacitadores que a su vez capaciten en la toma de conocimiento de derechos y a partir de allí comenzamos a entender de cómo discriminamos; porque la discriminación es como el aire, está en todos lados”

Leyes y presupuesto

Silvia Risko, reemplazará en el cargo a Julián Seniuk, el delegado que, en los últimos cuatro años, durante el gobierno Nacional de Cambiemos, fue el responsable del Instituto en la provincia. “La delegación del Inadi en Misiones es una de las que en peores condiciones está en todo sentido. En recursos humanos, edilicio y debemos reconstruir lo que en algún momento dejó Mariano Antón. Reconstruir y fortalecerlo. Es una ardua tarea, pero lo vamos a sacar adelante”, se entusiasmó en otra parte de la entrevista la nueva delegada.

Consultada acerca de las herramientas con las que cuenta para comenzar esa “reconstrucción”, Risko explicó: “sobre todo tenemos que controlar la puesta en práctica realmente de las leyes, porque no todo se soluciona con una ley, porque a veces no se la ejecuta o no se asigna presupuesto, entonces el INADI tiene que estar en toda esa articulación y en el estar, en el caminar, en el recorrer municipios y hacer política contra la discriminación, pero desde un lugar de toma de conciencia y de formadores. No de opinión sino de derechos”.

Sobre cómo tomó la designación al cargo en un área tan sensible por estos días, la ex concejal de Posadas confesó estar “muy entusiasmada, porque yo soy una militante social y por ende una militante política y en los años que estuve en el Congreso de la Nación sacamos leyes que fueron realmente transformadoras y la Argentina es una pionera en ampliación de derechos, pero el Estado todavía no está a la altura de las necesidades sociales, porque las políticas de Estado sin presupuesto para llevar adelante el trabajo, eso es demagogia. Lo que acá se está pretendiendo y haciendo es no caer en la demagogia y llevar resultados y en eso yo me prendo, sobre todo en la búsqueda de un cambio cultural. Todos los días todos nos estamos deconstruyendo un poco”.

La prevención y los medios de comunicación

Silvia Risko ya planifica “su modelo” de Inadi y “el gran desafío es trabajar con la prevención y vamos a apuntar nuestro trabajo también en los medios de comunicación, sobre todo en la perspectiva de género. Todos hablamos de género, pero no hay formación en perspectiva de género y poner sanciones más duras a aquellos comunicadores que agravian y si bien no pueden ir a la cárcel porque no se trata de un delito penal, sí se pueden tomar acciones para que se le quite la licencia de la radio, por ejemplo”, explicó.

Para finalizar, Silvia Risko dejó un mensaje a modo de gran anhelo para lo que empieza a encarar en su nuevo cargo: “Ojalá el sistema político en algún momento tome el toro por las astas y empiece a tomar medidas con aquellos que faltan el respeto a los demás. Hay que humanizar la política”.

DG