Silvia Risko es la nueva delegada del INADI en Misiones

La ex diputada nacional confirmó la designación a Radio Libertad y Misiones Online y ya anticipó algunos ejes de su nueva gestión. Reemplazará a Julián Seniuk que finalizó su mandato con la salida del gobierno de Cambiemos.

Entre las numerosas delegaciones nacionales que todavía no tienen a sus representantes en Misiones desde que asumió Alberto Fernández la presidencia de la Nación, en las últimas horas se conoció el primer nombramiento oficial. Se trata del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) que en la tierra colorada ya tiene la conducción de Silvia Risko. “Desde el lunes me comunicaron la designación y si bien todavía faltan detalles para oficializarlo, ya estoy trabajando”, confirmó la ex diputada nacional.

Risko, que se venía desempeñando en el directorio del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc) se mostró entusiasmada con el nombramiento “porque es una apuesta a recuperar la lucha contra la discriminación en todos los ámbitos, como lo anunció el presidente Alberto Fernández ya en la campaña”. Dijo también que el Inadi en Misiones, “perdió todo el trabajo que oportunamente hizo Mariano Antón”, antecesor de Julián Seniuk, último delegado designado en el gobierno de Cambiemos y que finalizó su mandato, y anticipó que “vamos a trabajar para darle una continuidad al marco normativo, no sólo la sanción, sino la educación para que no se repitan situaciones de discriminación”.

Con la llegada de Alberto Fernández al gobierno Nacional, el Inadi como entidad descentralizada que dependía del Ministerio del Interior, pasó por decreto a la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se aprobó el nuevo organigrama donde el Instituto pasa a tener rango de Subsecretaría.

DG