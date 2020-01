Juan Carlos Espinoza, gerente de HCI SA: “En Turismo, necesitamos ser competitivos y las condiciones en el país no fueron muy favorables aún para lograrlo”

Para el ejecutivo de la cadena de hoteles Iguazú Grand y Panoramic Grand, el desafío del nuevo Gobierno nacional será para 2020, principalmente, generar condiciones que permitan a los empresarios “ser competitivos”. Esto implicaría, adoptar medidas para “reducir el costo laboral, reducir la carga impositiva, permitir que más vuelos lleguen al destino, disponer de recursos para más inversión en infraestructura para la ciudad, atraer inversión que diversifique la oferta turística del Destino, y no dejar de invertir en promoción”, indicó a Visión Misionera.

En general, el panorama del nuevo año se presente complicado en la visión del ejecutivo, en la medida que no se promocione en forma adecuada el destino Misiones para el turismo o se reste inversión en este rubro. “Si en lugar de agregar vuelos, se reducen los vuelos que llegan a Iguazú, y si los costos siguen incrementándose, será difícil que la actividad crezca”, dijo el gerente general del HCI SA. “Seguramente, como empresa vamos a sostener lo que estamos haciendo, pero sin muchas posibilidades de crecer”. El grupo hotelero proyecta realizar inversiones en infraestructura y tecnología, pero no aumentará el número de colaboradores.

En ese contexto, la incertidumbre sobre el alcance del impacto de las nuevas medidas económicas anunciadas por el nuevo gobierno nacional hace que los desafíos no se tengan muy claros para el 2020. “No conocemos cuáles serán todas las medidas económicas del nuevo gobierno y cuánto pueden afectar a nuestra actividad, por lo que es complejo poder hablar de desafíos. Desde hace varios años venimos con los mismos, necesitamos ser competitivos, y las condiciones no son favorables en la Argentina, hacemos nuestra parte, pero no podemos influir en el escenario macro”, sostuvo el ejecutivo del HCI SA.

Para mejorar el escenario de la actividad en el 2020, consideró que entre las principales medidas que deberá atender el nuevo Gobierno nacional serán desde “generar condiciones que permitan a los empresarios “ser competitivos”, hasta reducir el costo laboral, reducir la carga impositiva, permitir que más vuelos lleguen al destino, disponer de recursos para inversión en infraestructura para la ciudad, atraer inversión que diversifique la oferta turística del Destino. Y, principalmente, recomendó “no dejar de invertir en promoción”.

PE