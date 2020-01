Desde La Plata busca a su abuela paterna en Posadas

Florencia vive en la ciudad de La Plata y quiere conocer a su abuela paterna Dionisia Romero, quién tendría entre 64 y 66 años. Según la información que le brindó su padre, Roberto Núñez, ella viviría en Posadas.

Dionisia vivía junto a su marido Jorge Núñez y sus hijos en la chacra 69 de Posadas, pero cuando Roberto tenía 3 años ella se fue del hogar y no tuvo más contacto con su madre. La última información que tuvieron es que la mujer vivía en Posadas en la calle Gobernador Roca, pero cuando se acercaron a esa vivienda su madre ya no residía allí y no pudieron brindarle más datos.

Dionisia junto a su Roberto quién era un bebé en ese entonces. La primera a la izquiera es Carmen Romero

Pasaron muchos años y Jorge construyó una familia, y es su hija Florencia, quién se contactó con la redacción de Misiones Online para poder dar con el paradero de su abuela, ya que la joven desea conocerla.

Quién tenga información al respecto puede comunicarse al teléfono 2213087355 o al correo electrónico florencia.belen2017@outlook.com