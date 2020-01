Empresarios Pyme pedirán al gobierno provincial que se eleve el límite de compras del programa Ahora Misiones

Luego de que la administración de Oscar Herrera Ahuad confirmara la continuidad del programa de descuentos, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Beigbeder adelantó que plantearán herramientas para mejorar el programa. El empresario además analizó qué pasará con la vuelta del IVA a los alimentos de la canasta básica. “Creo que van a subir más que el 7% que quiere el gobierno nacional”, aseguró.

Carlos María Beigbeder. Radio Libertad

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), Carlos María Beigbeder, adelantó que los empresarios y las Pymes un aumento en el límite de compras que se ofrece con los programas Ahora Misiones, establecido en 30 mil pesos, luego de que el propio gobierno provincial anunciara la continuidad del plan de descuentos.

“Hay un montón de comercios que se han sumado al programa, el beneficio es lógico para ambas partes. Es una herramienta muy potente que vamos a tener que reajustar, en algunos casos ciertas cosas. Estamos por conversar con el Estado provincial para poder ir mejorando estos programas porque hay otras provincias que tienen algo parecido pero que utilizan otras herramientas de un poco más de largo alcance para bienes durables”, afirmó el empresario y destacó la renovación del programa. “Siempre es positivo poder contar con el apoyo del Estado, es una manera de poder sobrellevar ciertos momentos económicos difíciles”, añadió.

Sobre el límite, Beigbeder recordó que la devaluación del peso y la inflación ya dejaron ese monto por detrás. “30 mil pesos hoy no alcanzan, la moto más barata está cerca de 40 mil pesos. Subió el dólar un 60% y los límites de la tarjeta no subieron ese porcentaje. Debería el acompañar por lo menos a la inflación”, analizó.

En este contexto, el empresario se mostró cauto y conocer qué ocurrirá con las tasas de interés que cobran los bancos. “Nosotros necesitamos como empresas bajar primero los costos laborales en cuanto a la financiación bancaria, es muy caro trabajar con el banco pero hay muchas Pymes y no tan Pymes que se han fondeado con el banco porque es un instrumento lógico. Necesitamos que las tasas bajen y con eso bajaría el costo de las 12 cuotas y al bajar el costo, hay más posibilidades de que nos den más cuotas”, afirmó.

Beigbeder se refirió también a la actualidad económica en la frontera y señaló que no se ven tantos misioneros cruzando a Paraguay para comprar masivamente. “Si la gente no está cruzando tanto es una posibilidad que se genera de este lado. Las economías de frontera siempre funcionan un poquito diferentes al resto del país en estos momentos de crisis. Lo que nosotros tenemos que hacer como ciudad y como comercio es tratar de aprovechar esa situación y que todos los fines de semana se generen estos ingresos de turistas, esa es una tarea que estamos llevando y que es mucho más de largo plazo”, sostuvo.

Vuelta del IVA

Beigbeder analizó además la vuelta del IVA a los productos de la canasta básica de alimentos, medida que en su momento anunció el expresidente Mauricio Macri para intentar mitigar las consecuencias de la inflación y que su predecesor, Alberto Fernández, dejó caer con la condición de que se cobre solamente un 7% del tributo y no el 21%. “Creo que van a subir más del 7% los productos. El ideal no aplica porque a partir de hoy hay que aplicar el 21% y en teoría la fábrica va hacer que te den una bonificación con los nuevos precios con los nuevos productos que vayas a comprar, y todos los productos que tenías anteriormente ¿cómo se va hacer?, eso es una mentira, no va funcionar así. Con suerte vamos a tener para mediados de enero o fines de enero alguna reducción pero no va ser como quiere el Estado”, aseveró.

El dirigente empresarial dijo que el gobierno nacional debería haber reducido a la mitad el tributo para conseguir aumentos del 7% como pretendió acordar con las fábricas de alimentos. “Lo que tendría que haber hecho es reducir a la mitad el IVA, entonces si se iba tener un aumento del 10%. Ahora va a volver un sopapo para el bolsillo de 21 puntos y se supone que las fábricas, te van a bonificar el 12 o 13% para que se pueda aumentar solamente el 7%, pero hasta ahora no pasó ni creo que pase en el corto plazo. Recién para mediados o fines de enero va haber alguna bonificación se pueda comprar y conseguir de este famoso acuerdo. Pero los famosos acuerdos generalmente se hacen en Buenos Aires y no en Misiones. A veces estos programas son buenísimos y funcionan solo en Buenos Aires, en las provincias no”, lamentó.

