Tips para tener en cuenta si querés viajar con tu vehículo en estas vacaciones

Rubén Tamiz, instructor de inspectores de tránsito da algunas recomendaciones para su seguridad y para evitar malos entendidos durante su viaje, para todos aquellos que están pensando irse de vacaciones en su vehículo.

Rubén Tamiz- Red Ciudadana

Los elementos exigibles en los controles de tránsito, son el matafuego que debe estar al alcance del conductor, debidamente sujeto y vigente, porque si se encuentra vencido es lo mismo que no lo tenga. Asimismo, las balizas triangulares deben ser 2 y se deben colocar a 30 y a 60 metros del obstáculo, según el sentido de circulación. También cabe aclarar que los conos no reemplazan a las balizas triangulares.

En el caso de que el conductor no lleve en su vehículo el matafuego y las balizas triangulares, que se encuentra establecido en la Ley de tránsito se puede proceder a la retención del vehículo, mencionó Rubén Tamiz, instructor de inspectores de tránsito.

Otro motivo por el que se puede retener el vehículo y la licencia de conducir es por no poseer la póliza del seguro obligatorio. En ese momento se hace entrega de la boleta de citación del inculpado que le permite circular por 30 días.

Respecto al seguro obligatorio, no es necesario exhibir el comprobante de pago ya que se controla la vigencia del seguro y no la cobertura. Además, es importante aclarar que solo en Posadas se puede exhibir el formulario a través de un medio digital en formato PDF, ya que en otros lugares eso no está vigente, aclaró Tamiz. Pero, si el conductor posee el carnet de conducir vencido, se produce a la retención del vehículo y de la licencia respectivamente.

Con respecto a algunas cuestiones que circulan en las redes sociales, pero son confusas, aclaró que la barra de tiro es un elemento que ya no se exige, debido a que se encuentra prohibido remolcar a cualquier vehículo, si no lo hace la grúa. Así también, la bolsa mortuoria tampoco se exige dentro de la Argentina. Por otra parte, un elemento recomendable es el botiquín de primeros auxilios, pero no se puede realizar una multa por no tener el botiquín en el vehículo.

En días lluviosos existen conductores que activan la baliza cuando avanzan de forma lenta, respecto a esto Tamiz aclaró que la baliza se utiliza solo en el caso de que el auto esté detenido representando un obstáculo, pero no se utiliza si el auto está en movimiento.

GA