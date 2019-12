El papa Francisco brindó la tradicional «Misa del Gallo»

En plena Nochebuena, el Sumo Pontífice conmemoró «la lógica de dar para tener»,

El papa Francisco criticó este martes «la lógica de dar para tener», al celebrar en El Vaticano su séptima Misa de Nochebuena como pontífice. Es el inicio de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, que este miércoles incluirán un pedido por la paz para varios países del mundo, incluidos Siria y Venezuela.

«Mientras que aquí en la tierra todo parece responder a la lógica de dar para tener, Dios llega gratis«, planteó el pontífice durante la homilía de este martes en la tradicional misa de la Basílica de San Pedro. En un mensaje centrado en la «gratuidad» que para la tradición católica tiene la figura de Jesús, el pontífice evitó criticar el «consumismo» o la «voracidad humana», como sí había hecho en años anteriores.

«Jesús nos lo manifiesta esta noche. No cambió la historia constriñendo a alguien o a fuerza de palabras, sino con el don de su vida», recordó el papa Francisco a los fieles que colmaron la nave central de la Basílica vaticana durante la también llamada «Misa del Gallo».

Este miércoles, ya en Navidad, el Papa pronunciará su mensaje natalicio e impartirá la Bendición “Urbi et Orbi” (a la ciudad de Roma y al mundo) desde la Logia central de la Basílica de San Pedro.

El martes 31 de diciembre a las 13 (hora de la Argentina) “Francisco celebrará las Primeras Víspera de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, seguidas de la exposición del Santísimo Sacramento, el canto tradicional del himo Te Deum, al final del año natural, y la bendición eucarística”, informaron desde la Santa Sede.

Antes de estas celebraciones anuales, el Papa se reunió, el sábado, con la Curia romana y señaló la necesidad de “un cambio de mentalidad” profundo en el contexto de un Occidente que se descristianiza. “¡Ya no estamos en la cristiandad, ya no lo estamos! Ya no somos los únicos hoy en producir cultura, ni los primeros, ni los más escuchados”, lanzó en su tradicional felicitación a la Curia.

(Fuente: TN)