Oscar Herrera Ahuad: “Es necesario revisar el Acuerdo Fiscal que se hizo en su momento y no fue beneficioso para Misiones”

El gobernador Oscar Herrera Ahuad llegó esta mañana de Buenos Aires, tras participar de la asunción de Alberto Fernández y dialogar con varios nuevos funcionarios. Se mostró esperanzado respecto al cambio de gobierno nacional y advirtió que hay cuestiones pendientes en la relación Nación provincias, entre ellas la reformulación del Acuerdo Fiscal que se diseñó anticipando un contexto de crecimiento económico que nunca se hizo realidad.

Oscar Herrera Ahuad – Radio Libertad

El gobernador Oscar Herrera Ahuad sorprendió hoy al grupo de movileros de radios y canales de televisión locales que encuentran en la Plaza 9 de Julio un punto de reunión obligado de todas las mañanas. A pie, munido de una bolsita de yuyos medicinales, acompañado por un pequeño grupo de personas y recibiendo saludos al pasar, el flamante mandatario cruzaba la plaza en dirección a la Casa Gobierno. La inusual aparición derivó en una improvisada rueda de prensa en la que Herrera Ahuad dejó algunas definiciones políticas de fondo y también habló de temas de coyuntura.

Recién llegado de Buenos Aires, donde participó de la asunción de Alberto Fernández y tuvo la posibilidad de intercambiar opiniones con funcionarios nacionales, se mostró optimista con relación a la nueva etapa que se inicia a partir del cambio en el signo político del Gobierno nacional. Advirtió empero, que la tarea que se viene “no va a ser sencilla. Vamos a tener que trabajar mucho con políticas claras, concretas y fundamentalmente de priorización de las cuestiones más urgentes… los primeros cien días van a tener estas características”, afirmó.

Advirtió que el Gobierno nacional saliente dejó pendientes de respuesta algunas cuestiones puntuales que resultan de gran interés para las provincias, como la revisión del Acuerdo Fiscal que vienen exigiendo prácticamente todos los gobernadores.

El acuerdo al que se refiere Herrera Ahuad nació de un compromiso rubricado por la administración nacional y casi todas las provincias a fines de 2017. Los gobernadores se comprometían a reducir impuestos y desde Nación aseguraban que su recaudación no bajaría porque la baja de las alícuotas sería compensada por un mayor consumo producto del crecimiento económico.

Aquel acuerdo diseñado en el mejor momento de la gestión de Macri, se apoyaba en una premisa que luego no se cumplió. No solo no hubo crecimiento sino que meses después de la firma de aquel acuerdo la economía inició un camino de deterioro que la llevó a acumular dos años consecutivos de recesión, algo que no ocurría desde la salida de la crisis que provocó la caída del gobierno de De la Rua.

Lo que ocurrió entonces fue que las provincias debieron respetar lo firmado, pero al no haber crecimiento sus recaudaciones cayeron en términos reales. “No fue un acuerdo beneficioso para Misiones porque hicimos todos los deberes y nunca llegó la devolución”, sintetizó Herrera Ahuad, quien agregó que la quita del IVA a productos de la canasta básica dispuesta por el Gobierno de Macri luego de su fracaso electoral de las PASO, solo empeoró las finanzas de las provincias: “a Misiones le significó una caída de 400 millones de pesos, que para una provincia con flujo financiero bajo por la coparticipación es mucho”, dijo.

Del hambre a la nutrición

Consultado sobre la preocupación del Gobierno nacional por el hambre en la Argentina. Ahuad, dijo que “en la provincia abordamos el tema desde la nutrición, el crecimiento y el desarrollo”. Dijo que la idea transmitida a Daniel Arroyo fue abordar el tema desde lo estructural. “La cuestión del hambre vamos abordarla de una manera integral: nutrición, protección, cuidado y fundamentalmente educación. Si no hay educación difícilmente podamos cambiar el paradigma de pasar del asistencialismo a la asistencia propia de cada uno”, marcó.

Aguinaldo garantizado en la Provincia

Ahuad aseguró que el aguinaldo está garantizado. Asimismo, consultado sobre el bono de fin de año, dijo que en caso que el Presidente tome una decisión a nivel nacional para movilizar la economía, también lo hará. “Hoy por hoy la respuesta fue: estamos ordenando los números y en los próximos días vamos a reunirnos con los gobernadores y vamos a tomar esas decisiones”.

Respecto al aguinaldo declaró que es un enorme esfuerzo de la provincia poner en disponibilidad de los empleados públicos el aguinaldo y hacer frente para que los docentes tengan el día sábado los aportes que son nacionales pero que hace un año está haciendo frente la provincia. “Ayer también lo hemos reclamado al nuevo Ministro de Educación”, dijo.

Iguazú: “No concibo no respetar la voluntad popular”

Consultado sobre el conflicto en el Concejo Deliberante de Iguazú, donde militantes tomaron el recinto rompiendo mobiliario cuando no dejaron asumir al electo Fabián de Sá, Ahuad señaló que si bien no dialogó con las autoridades del cuerpo de esa ciudad, entiende que “son hechos que no se aprueban en tiempos de democracia, eso es no cuidar la democracia ni respetar la decisión popular”, opinó. “Es un hecho que no concibo dentro del ámbito democrático de la argentina y en el tiempo que vivimos”, insistió.

JRC