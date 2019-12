«El Gabinete está definido y estamos trabajando», afirmó Alberto Fernández

Sobre la conformación del equipo, el mandatario electo dijo que «de los nombres que suenan, algunos son y otros no», y aclaró que la ex mandataria «no llenó de nombres propios el Gabinete».

El presidente electo, Alberto Fernández, sostuvo hoy que el gabinete que lo acompañará a partir del 10 de diciembre ya «está definido», confirmó que será presentado este viernes, a las 18, y que la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, «no llenó de nombres propios» el equipo.

«El gabinete está definido. Ya está todo elegido y estamos todos trabajando, lo presentamos el viernes, a las 18», confirmó Fernández esta mañana en declaraciones a radio Metro.

Según Fernández, en la conformación del equipo de trabajo que lo acompañará, Cristina «influyó lo mismo que cualquier persona que escucho. Lo mismo (Sergio) Massa. Es bueno que todos estén representados, porque es un gobierno de todos».

«No somos una cooperativa. Somos un Frente. No todos tenemos un lugar, somos un frente y después el presidente ira eligiendo«, indicó.

En tanto, aclaró que el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Roberto Lavagna «no tendrá un puesto en el gobierno. Hablo con él, no es del Frente, pero lo escucho mucho y lo valoro«, dijo.

Por último, sobre la situación del senador cordobés Carlos Caserio, Fernández dijo que Cristina «le pidió que se quede en el Senado, y el eligió quedarse en el Senado, no hay ningún problema con él».

(Fuente: Télam)