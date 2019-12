El Misionero de Pista consagró a Grygorszyn, De Ley y “Santi” Mantilla en lo más alto del 2019

El Campeonato Misionero de Pista que fiscaliza la FeMAD coronó a sus campeones 2019 en el Autódromo “Rosamonte” de Posadas. En el TC4000 Misionero, el título quedó en manos de Cristian Grygorszyn, en el TP Clase 1, Santiago Mantilla y en la Copa Fiat 1.4, Carlos De Ley.

Esta octava fecha y última del año fue a pleno sol en la jornada de domingo y se disfrutó de este cierre de temporada para la especialidad del Misionero de Pista coronando a sus campeones al término de la fecha. En cuanto a la carrera, los ganadores fueron: en el TC4000 Misionero, Alfredo Wiebel cantó victoria con su “Chevy” y Carlos Mantilla (Chevrolet 400), Santiago Mantilla en la Clase 1, el primer triunfo del paraguayo Javier Dettiene y Luciano Viana (TP Clase 2) y Carlos De Ley en la Copa Fiat 1.4. En cuanto al TP Clase 2, el mejor posicionado de la categoría fue Luciano Viana en esta temporada que llevó la categoría.

Así fueron las carreras

Al campeón no le hicieron fácil en la Copa Fiat 1.4, De Ley y Smichowski se repartieron en una gran carrera entre los dos durante casi todas las vueltas pactadas. El “Nono” Smichowski no le perdonó nada al campeón y dieron un espectáculo digno en los fititos, el obereño pudo con el campeón y se llevó un festejo en la última en Posadas.

En la Clase 2, Javier Dettiene dominó por momentos en este primer espectáculo. Así un paraguayo volvió hacer historia en el automovilismo misionero en Pista para que un llevándose una nueva victoria.

Ese primer podio correspondió segundo con el campeón Luciano Viana y tercero Juan Pablo Mattive.

Mantilla y Skowron hasta el final

En el TP Clase 1, fue la carrera más luchada, sin dudas lo que se empezaba a jugar por el campeonato era mucho. Mantilla tomó la punta rápidamente, se intentó escapar siendo perseguido por Federico Puerta, tercero un expectante Skowron. De a poco Mantilla se fue escapando, la lucha quedó entre Puerta y Deivid Skowron, los tres en ese objetivo del titulo.

Así el triunfo fue para el local Santiago Mantilla lo dejó en la punta del campeonato nuevamente, dejaba abierta la definición para la última competencia de la tarde.



Grygorszyn comenzó a festejar en la primera

En el TC4000 Misionero, fue una carrera vibrante en varios puestos, Alfredo Wiebel lideró de punta a punta pero debió aguanta a Julio César Benitez que lo buscó en varios vueltas sin embargo el piloto de Puerto Iguazú cerró correctamente los radios de giros. Después, Benitez quedaría al margen tras inconvenientes mecánicos.

En la lucha por el campeonato, Grygorszyn fue escalando posiciones, pero siempre pesando en los puntos necesarios. No se guardó nada en un loto emocionante con Mantilla, Kuchaski, Walter Rodriguez. Cristian fue por todo, esperó el momento justo para avanzar en el clasificador, sabiendo aprovecharlo. Sobre el final, Mantilla debió ingresar a boxes, Grygorszyn y Rodriguez fueron a la par casi hasta el final siendo una gran lucha por ese cuarto lugar.

Cristian Grygorszyn se proclamó campeón 2019, fue el tercero oficialmente y el primero en el TC4000 Misionero.

Así fue el segundo espectáculo

En la Copa Fiat 1.4, la segunda carrera de la Copa Fiat, el campeón se lució y fue triunfo Carlos De Ley con fitito rojo histórico del experimentado piloto. Una vez demostró porque se llevó el título, en el segundo lugar, Marcelo Smichowski segundo en un gran fin de semana para el obereño. Tercero fue Marcelo Romero, el posadeño que regreso en esta temporada.

Esta fue la despedida de Carlos De Ley luego de su extensa actividad deportiva y tantos campeonatos en la categoría de los “fititos”…”esta fue mi última carrera, estoy muy emocionado”.

En el TP Clase 2, el mejor de la temporada de la categoría, Luciano Viana dejó todo para llevarse un triunfo contundente. Así apareció el campeón 2018 a bordo de su Renault Clio que festejó en lo más alto de la tecnológica categoría.

Segundo fue Juan Pablo Mattive con el VW Gol y tercero, Gerardo Von Steiger.

En cuanto al mejor posicionado de la categoría TP Clase 2 de la temporada 2019, al frente estuvo Luciano Viana seguido del paraguayo Javier Dettiene y tercero Juan Pablo Mattive en las fechas disputadas.

En el TP Clase 1, se vivió la gran definición del año para el Misionero de Pista, Mantilla partió adelante pero Puerta y Skowron nuevamente como en la primera competencia iban por todo. Deivid Skowron sabía que necesitaba los puntos si quería pretender el título, entonces fue por el “Fede” Puerta. Con maniobras al límite en cada sector, Puerta aguantaba pero en la bajada del puente Rosamonte una series de toques lo dejaron afuera al posadeño. El golpe de escena fue cuando se vio la sanción de bandera negra a Skowron y todo quedó merced de Santiago Mantilla.

Así se impuso el posadeño, segundo fue Jorge Cabral en un gran podio para él y tercera, la dama del automovilismo misionero que logró segunda oportunidad subirse al podio.

Mantilla cantó campeón por primera vez en el automovilismo misionero. El hermano del “Indio”.

En el TC4000 Misionero, Carlos Mantilla apareció con todo su poderío para que su Chevrolet 400 dominara a lo largo de las 15 vueltas. El Indio se despedía del “1” pero quería asegurar el número “3” en sus laterales y se llevó el festejo en la última final del año.

Así cerró el Campeonato Misionero de Pista 2019, el ente fiscalizador ya piensa en un gran 2020 que se anticipa para el mes de marzo.

La actividad del año del automovilismo misionero finalizará con la última fecha del Campeonato Misionero de Karting que se correrá el fin de semana que viene en el Kartódromo “Jambrina-Pastori” del Rosamonte de Posadas, en el cual se coronarán sus nuvos campeones 2019.

Las voces:

Carlos De Ley (Copa Fiat 1.4): “me costó porque es la última, me costó venir pensando en eso, pero conforme porque me voy campeón, como yo quería. Mérito de piloto equipo, Jorge y todos los que nos acompañan. Esto me va a costar, los que corremos sabemos lo que es y lo que queremos el automovilismo, agradecer a los auspiciantes”

Marcelo Smichowski ganador y tercero de la Copa Fiat 1.4: “se me dio en la última, tuve un gran auto y pudimos ganar en Posadas, agradezco al equipo y a mi familia por el apoyo”

Cristian Grygorszyn: “Un año con todo el condimento, siempre nos perfilamos de entrada y tuvimos la suerte necesario para acumular los puntos necesarios. Quiero agradecer a la categoría, a los pilotos que siempre se dan buenas carreras. Hoy teníamos siete autos dentro de dos décimas, sacrificio del equipo e invitarlos a todos los pilotos a sumarse, a Walter Rodriguez”

Santiago Mantilla Campeón TP Clase 1: “la verdad que muy contento, nos llevamos el campeonato, en Oberá creíamos que la perdíamos y pudimos cerrar en Posadas de manera inolvidable. Dedicado a la familia y a los auspiciantes”

Deivid Skowron TP Clase 1: “estuvimos peleando con Santi, le felicito a el por el campeonato y agradezco al equipo, falto poquito”

Federico Puerta (Clase 1): “fueron carrera muy lindas, estaba a la expectativas, pero solo quiero felicitarlos y trataremos de pelear nuevamente”

Campeonato 2019

Copa Fiat 1.4

1. Carlos De Ley 249

2. Alejandro Loprete 179

3. Macelo Smichowski 149

TP Clase 1

1. Santiago Mantilla 285

2. Deivid Skowron 263

3. Federico Puerta 185

TC4000 Misionero

1. Cristian Grygorszyn 257

2. Santiago Viana 205

3. Carlos Mantilla 193

TP Clase 2

1. Luciano Viana

2. Javier Dettiene

3. Juan Pablo Mattive

