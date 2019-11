Automovilismo: Ford y Chevrolet definirán la gloria en el Turismo Carretera

Como alguna vez sucedió con los hermanos Juan y Oscar Gálvez, junto a Juan Manuel Fangio, a principios de la década del 40. También sucedió con Juan María Traverso y Roberto Mouras en los 70’s. La rivalidad entre Ford y Chevrolet existió, existe y existirá siempre en el Turismo Carretera. Y en la actualidad el duelo está más latente que nunca, ya que el próximo fin de semana, en el marco de la última fecha de la temporada que se desarrollará en Neuquén, Agustín Canapino (Chevrolet) y Mariano Werner (Ford) se disputarán la corona.

Quizá sea coincidencia, quizá no. Pero una historia similar se vivió hace nueve años en el mítico circuito N° 12 del autódromo de Buenos Aires, donde ambos llegaron a la última carrera con la posibilidad de consagrarse. Canapino ganó la competencia y festejó en lo más alto del podio, tanto el triunfo como el título –el primero para el joven de Arrecifes–. Sin embargo, es pertinente recordar que fue Werner el que finalizó primero en el campeonato, pero como el reglamento deportivo de la categoría obliga al piloto a ganar al menos una carrera durante la temporada, y él no lo había logrado, el trofeo fue para su oponente. Una situación que no sucederá el fin de semana, dado que ambos tienen el triunfo solicitado por la normativa.

Bajo un Chevrolet de su propia estructura, el tricampeón de La Máxima (2010, 2017 y 2018) compite con dicha marca desde su debut en el TC, en 2009. Al año siguiente, con sólo 20 años, se consagró campeón por primera vez y marcó un hito en la historia de la categoría: ser el más joven en adjudicarse un título de Turismo Carretera. Y continuó con grandes resultados: sumó dos campeonatos más a su historial deportivo y de forma consecutiva. Sin dudas, es un ídolo del Moño.

De esta manera, Canapino llega a Neuquén como líder de la Copa de Oro, con 157.5 puntos. Quizá no fue contundente durante la etapa regular, pero logró ingresar al Play Off, etapa clave para pelear por la corona. Obtuvo la victoria en Rafaela (la segunda edición) y San Nicolás.

Por otro lado, a sólo 11,5 unidades lo sigue Mariano Werner, con grandes posibilidades de conseguir su primer título en Turismo Carretera, lujo que pocos pilotos se pueden dar en la categoría más exigente del país. Oriundo de Paraná, y a bordo de un Ford del equipo DTA Racing, conquistó tres podios durante el año y se alzó con la victoria en la penúltima fecha, que se llevó a cabo en el autódromo de La Pampa. De esta manera se le habilita la oportunidad de pelear por la corona, sin tener la obligación de ganar en Neuquén.

Una vez más, la rivalidad entre Ford y Chevrolet vuelve a tomar protagonismo en una nueva definición de Turismo Carretera. Si bien son once los pilotos con la oportunidad de coronarse, Canapino y Werner marcan el liderazgo en la Copa de Oro. En un nuevo duelo, la fiesta será para el Óvalo o para el Chivo. El domingo se resolverá la gloria en un nuevo clásico del TC.

