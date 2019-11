Netflix sufrió una caída a nivel mundial

Usuarios de diferentes países reportan que el servicio de streaming no funciona desde hace varios minutos.

La plataforma de streaming Netflix está caída en todo el mundo y miles de usuarios reportan problemas de conexión desde diferentes países. La falla ocurre tanto en televisores como smartphones, tabletas y computadoras.

Al intentar conectarse a Netflix de un teléfono, cientos de usuarios recibieron el mensaje «no se ha podido conectar con el servicio de Netflix. Vuelve a intentarlo más tarde (-1001)». En cambio, al acceder desde una computadora funciona la plataforma funciona pero al intentar reproducir un video sale un mensaje que indica «error inesperado».

Desde la empresa confirmaron que se trata de un problema general, pero no informaron cuanto tiempo llevará su resolución ni los motivos de la caída: «En estos momentos tenemos problemas de streaming en todos los dispositivos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Disculpa las molestias».

Cientos de usuarios expresaron la baja del servicio a través de las redes sociales.

