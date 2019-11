Diputados y senadores repudiaron el golpe de estado en Bolivia

Los proyectos del peronismo fueron aprobados en ambas Cámaras. En el Senado la iniciativa cosechó 29 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.

Las Cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron este martes en sesiones especiales el pedido del Frente de Todos para expresar «su más enérgico repudio al golpe de Estado de Bolivia«. En Diputados, por falta de consensos, se presentaron tres proyectos distintos. La sesión comenzó con escasa presencia de los legisladores de Cambiemos; el oficialismo se abstuvo, salvo Daniel Lipovetzky, que votó a favor junto al PJ.

El Senado, por su parte, se reunió luego de que la Asamblea Legislativa proclamara la victoria electoral de la fórmula presidencial conformada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Cerca de las 20.30 se llevó a cabo la votación, que aprobó el proyecto de declaración para repudiar el «golpe de Estado» en Bolivia. El proyecto del peronismo consiguió 29 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, sin apoyo del oficialismo.

En el caso de Diputados, la sesión fue a pedido de varios bloques, encabezados por el FPV-PJ y referenciados en el Frente de Todos, con el mismo objetivo de repudiar «el golpe de Estado en Bolivia y reclamar por una salida democrática a la situación que atraviesa el vecino país».

Felipe Solá fue el primer legislador en exponer y fue determinante: «No hay ninguna duda de que en Bolivia hubo un golpe de Estado. No tiene sentido empezar a discutir técnicamente de qué se trata, esto no es una academia, este lugar es la representación del pueblo argentino». «Lo que vimos en Bolivia fue coordinado desde tiempo antes», remarcó.

«Estamos por todos los gobiernos democráticos, no solo por los que nos gustan. Sería bueno que se hicieran cargo los que apoyaron las destituciones civiles de Alfonsín y de De la Rúa. Por eso no aceptamos la indignación selectiva del club del helicóptero«, enfatizó, por su parte, Fernando Iglesias, del PRO.

En la otra Cámara, Julio Cobos explicó: «Hemos consensuado un texto de declaración dentro de nuestro interbloque. Pedimos tratar ambas declaraciones en forma conjunta y ojalá podamos llegar a un texto unificado y si no es posible votar el texto que presenta el Partido Justicialista».

«Debemos condenar todos los quiebres institucionales y trabajar para que no haya ninguno, sin mirar la ideología del que quiebra las instituciones», pidió, a su turno, el senador oficialista y exministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich.

Mientras que el proyecto de declaración de la oposición en la Cámara de Diputados expresó un «profundo repudio al golpe de Estado perpetrado» en Bolivia, el pronunciamiento de Cambiemos fue suavizado. Rechazó «las condenables intervenciones policiales y militares» y cuestionó «cualquier golpe contra la democracia». Y, más adelante, aseguraban que desde el Congreso de la Nación es importante «expresar que nunca más la región debe volver al camino de los golpes de Estado».

La crisis política empezó el 20 de octubre con las elecciones que la oposición tildó de fraudulentas. El domingo llegó el planteo de las Fuerzas Armadas para que Evo Morales diera un paso al costado y finalmente renunciara a la presidencia tras acusar a la oposición civil y militar de dar un golpe de Estado.

El canciller de Macri, Jorge Faurie, consideró que «no hay elementos» para calificar como «golpe de Estado» a lo sucedido en Bolivia. Por eso, el bloque de diputados del presidente electo Fernández quiere que el Congreso repudie la salida anticipada de Morales.