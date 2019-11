CataratasDay2019: se realizó el desfile de la Ruta del Diseño Misionero

El evento reunió a más de nueve diseñadores que tuvieron la oportunidad de visibilizar su talento a través de sus trabajos en una capsula de cuatro diseños inspirados en los Destinos Turísticos de Misiones. Esto, acompañado por un espectáculo a cargo del Ballet del Centro del Conocimiento, dirigido por Luis Marinoni, Los Grillitos Sinfónicos y Pamela Ayala.

La Ruta del Diseño Misionero surgió hace cuatro años con la misión de potenciar nuevos talentos, dar oportunidades a los diseñadores emergentes y crear el primer banco de datos de profesionales de la moda y afines.

Con esta finalidad, cada año, la Ruta del Diseño recorre distintos municipios, abriendo la convocatoria a los artistas y profesionales locales que desean compartir su producción. Finalmente, los más destacados son elegidos a través de un jurado integrado por conocidos trabajadores del rubro, y son quienes exponen su potencial sobre la gran pasarela del Cataratas Day.

“Este Cataratas Day fue el broche de oro de un trabajo que venimos realizando durante todo el año en la Ruta del Diseño Misionero, un programa que se creó justamente para poder seleccionar a los diseñadores que van a subir cada año a la pasarela del Cataratas Day”, explicó a Misiones Online Karyna González, de Spacio Mujer, parte de la organización del Desfile de la Ruta del Diseño Misionero.

En los últimos meses, la moda logró consagrarse en Misiones reposicionando el trabajo de diseñadores, modistas, modelos, maquilladores y todos aquellos profesionales que integran esta industria de la moda ligada al turismo.

Hace 4 años el Ministerio de Turismo de la provincia, con Gestión del Dr Jose Maria Arrua, convocó a Spacio Mujer para llevar adelante una producción 100% misionera y celebrar esta hazaña para todos los misioneros, con un show donde se disfruta de la cultura y la identidad misionera a través de la moda, y es así como Cataratas Day, se posiciona como el Evento de Moda más importante de la provincia, donde el trabajo previo de la Ruta del diseño misionero, es el responsable de seleccionar a los mejores diseñadores de moda de la provincia en un desfile único con una puesta admirable, en la cual proponen sus colecciones con una temática clave, Misiones como Inspiración.

“Hasta hace no mucho tiempo se hablaba de la moda con cierta frivolidad, hoy podemos decir que es un rubro que está ingresando a la categoría de industria, al mercado de la moda, algo que en Misiones no existía”, agregó Karyna González.

En diálogo con los medios, la diseñadora Verónica de la Canal, indicó: “Tengo muchas expectativas porque descubrimos que hay mucho talento en las provincias y hay muchas ganas de mostrarse al mundo”.

Por su parte, Susana Schiliró Clur, directora de MKT y creadora de Fashion and Travel felicitó al ministro de Turismo José María Arrúa por unir las industrias del turismo y la moda, y agregó: “Vemos que hay mucho talento, dimos el puntapié inicial junto con Argentina Fashion and Travel y a través de Diseño Misionero se amplió para armar cada año, que cada provincia tenga la posibilidad de mostrar en Argentina Fashion and Travel en la Feria de Turismo toda la moda”.

Conocé a cada uno de los diseñadores que participaron

ROMINA DOBLER

Para esta Colección Capsula, la diseñadora Romina CARDOZO tomo como inspiración a los yacimientos de piedras semipreciosas de las minas de Wanda.

Haciendo que La forma irregular de cada piedra, sean su idea generadora, para lograr reflejar en sus prendas la estructura, el brillo los colores de estas en sus prendas.

Romina Dobler, no solo se encarga del diseño y la confección de los diseños de su capsula, sino también realizo todos los accesorios vanguardistas y fashionistas utilizando piedras reales de los yacimientos de Wanda, cada una con un significado especial que complementan sus total looks, y dándole el nombre el nombre 4 piedras con una carga energética poderosa a cada una de sus conjuntos.

El Cuarzo Blanco, Geoda, Amatista y Ágata son las piedras que Romina Dobler, utilizo para la realización de sus accesorios y como inspiración para sus prendas, haciendo que Cada una con su brillo y su esencia tan particular sumada a la idea de mostrar a la mujer en una faceta sexy, pero siempre bajo la premisa de estar cómoda con prendas versátiles y con un twist de diseño de autor.

MC TEJIDOS

La marca MC TEJIDOS, para su colección capsula para esta 8` edición de CATARATAS DAY, elegio a la fiesta del inmigrante de la ciudad de Oberá como su inspiración, haciendo una investigación minuciosa sobre las distintas casas de las colectividades, sobre la cultura, y sobre la magia que late en la tradición década una.

Para el desarrollo de sus prendas, se inspiró en 4 colectividades, Ucrania, Italia, Francia y Japón, haciendo que en cada uno de sus diseños se fusionen texturas, técnicas autóctonas de cada país y se incorpore lo tradicional con la moda actual en el país, siempre teniendo como elemento de destaque al tejido, al macramé, y al bordado, diseñando prendas con una impronta tradicional con un twist moderno de diseño de autor manteniendo intacto, el espíritu y la idiosincrasia de cada país. Apostando a los hilados argentinos de la mejor calidad. Rompiendo estereotipos sobre el tejido y fusión rules, sin género ni límites, bajo el slogan de VIVE, SE Y DA AMOR” MC TEJIDOS.

LA AMOUR DE MAVIE

LA AMOUR DE MAVIE, es la marca de la técnica en diseño de indumentaria, Alexandra Riveros, quien para el desarrollo de su colección capsula dejo volar su imaginación y se inspiró en el magnífico Salto Encantado y sus leyendas.

Los misterios de la noche, un amor encantado, la mágica y solitaria luna Yasy, la dulce Caa Yary diosa del oro vende, y la novia pico de loro, fueron sus inspiraciones para esta colección.

En la que, propone vestidos con terminaciones impecables, realizadas en textiles como encaje bordado, gasas de seda natural y textiles con peso y lurex en su composición, en tonalidad verde yerba mate, azul noche misionera, blanco espuma de salto, combinadas con bordados en cristales regionales, generando una colección con identidad 100% misionera.

OVEIPO

La marca oveipo de la diseñadora de indumentaria Tatiana Carballo, tiene como meta la reinvención constante, y la fusión entre la molderia experimental, el diseño de autor y la utilización de elementos únicos creados en laboratorios textiles, para la construcción de sus prendas.

Para esta colección capsula se inspiro en las piedras preciosas de Wanda, pero no de la manera tradicional, sino desde una óptica enfocada en el diseño de la forma, inspirándose en las puntas y cortes de las piedras semipreciosas para la construcción de prendas con una molderia que refleje estas características únicas.

Para esta colección capsula, Oveipo se aventuró a la creación de sus propios textiles, a través de la experimentación en laboratorio textil, generando así materiales innovadoras y nunca antes vista para la provincia, proponiendo prendas ready to wear potenciadas con detalles en origami, calados laser y combinadas con textiles experimentales haciendo que su propuesta sea 100% de diseño de autor misionero.

DA LUZ ROPA INFORMAL

Para esta colección capsula, la emprendedora de moda Lalhy da Luz, propietaria de la marca DA LUZ ROPA INFORMAIL, se inspiró en el NORTE MISIONERO, y en los últimos kilómetros hacia las Cataratas. Teniendo como inspiración, los paisajes de los encantadores pueblos llenos de simpleza y calidez y el verde majestuoso que enmarca el camino hacia las cataratas.

Para la confección de sus prendas, utilizó sedas y satenes estampados, y los combino con textiles lisos en los cuales bordo solapas, escotes y cinturones para darle ese detalle de brillo que tanto le gusta a la mujer misionera, y dándole un guiñando como inspiración también a los yacimientos de Wanda.

DA LUZ ROPA INFORMAL, propone una colección con una impronta fashionista, con la premisa de que la mujer pueda vestir cómoda, con prendas atemporales, que no tiene edad, únicas e inspiradas en nuestra Misiones amada.

MOI CAMISAS

La marca MOI CAMISAS DE AUTOR, es un emprendimiento de la Licenciada Daniela Acosta, apasionada por la moda y por el diseño, que se ha convertido en los últimos tiempos en la marca líder en el terreno de camisería en la provincia, posicionándose como la marca emergente favorita de la provincia con llegada a todos los puntos del país a través del uso de las plataformas digitales del ecomerce.

Para su propuesta de autor en la pasarela del Cataratas Day, la marca nos propone una explosión de estampas misioneras en sus camisas, con una propuesta para mujeres y para hombres, atendiendo a un mercado que no estaba atendido en la provincia, el de los hombres que querían diseño innovador en prendas tan serias como lo solían ser las camisas.

Hoy la marca MOI, genera colecciones intermitentes, con estampados bien misioneros, inspirándose en la flora y la fauna de la provincia y hoy gracias al uso de las redes sociales y de la venta online hace que hombres y mujeres de distintos puntos del país tengan una camisa que diga a gritos con sus estampas AQUÍ ESTA MISIONES.

CINELI

La marca Cineli de la técnica en diseño de indumentaria Cintia Schaz, presenta una colección capsula inspirada en la mujer guaraní, guerrera por naturaleza, fuerte y dedicada, guardiana de la lengua de su pueblo.

Para el desarrollo de la selección de los textiles para su colección apelo a textiles con transparencias y sedificados vaporosos, combinados a textiles más rígidos y estructurados, logrando en la construcción de cada uno de sus vestidos fusionar, la molderia de autor experimental y la artesanía textil.

Proponiendo vestidos encantadores en tonos que nos remontan a la tierra misionera, y al color de las picadas marcadas en el corazón de la selva, revalorizar y homenajeando no solo a nuestra tierra sino a nuestros pueblos originarios y a sus reducciones jesuíticas, Cineli Diseño de autor.

GUSTAVO ALLES DISEÑO DE AUTOR

El destino que este joven técnico en diseño de indumentaria eligió como punto de partida para el desarrollo de su colección capsula fueron las Ruinas de las Misiones Jesuitas, y el lema que estos utilizaban, «La tierra sin mal», frase tan representativa y característica de la cultura misionera, para la realización de la colección se inspiró en la arquitectura, haciendo una bajada en la forma y la molderia, la creencia religiosa, la cultura autóctona, y los aspectos más predominantes de la misma. Utilizando colores tierra, violeta y dorado para la confección de sus vaporosos y glamorosos vestidos.

Para los bordados en sus vestidos, Gustavo Alles incluyo mostacillones hechos de tierra misionera y tacuaras en desuso, sumando a su línea de Couture elementos que le den una impronta bien misionera.

IMIX

Imix, es la marca sustentable, de la diseñadora freelance Erica Vega, que con mas de 10 anos en funcionamiento, persigue una meta ecológica, con el slogan RECYCLE OR DIE, haciendo uso de retazos y descartes de jeans para la construcción de prendas 100% recicladas de diseño de autor, ahorrándole con cada una de sus prendas alrededor de 200 litros de agua al planeta.

IMIX, para esta colección se inspiro en las escamas de los lagartos y serpientes de la fauna misionera, generando con textiles texturas similares a las de los reptiles, haciendo de un textil tan convencional como el denim un elemento altamente utilizable para la creación de nuevas texturas innovadoras.

IMIX en pasarela.

ALEJANDRO USET

fiel a su estilo característico, el diseñador textil Alejandro uset y fiel representante de la provincia de misiones, se inspiro para su traje alegórico para este cataratas day 2019 en el teyu cuare, una de las reservas naturales mas importantes de la provincia, y haciendo alusión a la leyenda tipica y tan nuestra como lo es la leyenda guarani del teyu cuare, genero un diseño característico de su impronta vanguardista y editorial europea, un traje realizado en eco cuero craquelado mostaza, que representa al teyu y al brillo de su piel donde ese refracta el sol de la siesta, enmarcado por la vegetación que esconde su cueva y con el movimiento vertiginoso del agua teñida de rojo a su paso a travez del rio Paraná. con ustedes el alegórico de alejandro uset. / MODELO / AZUL DUARTE

Marian Lila

De Mariángeles Rosciani, es el espacio donde cada nena puede ser la princesa de su propio cuento o convertirse en esa hada etérea con su vestido lleno de brillos y destellos.

Momentos únicos llenos de fantasía e ilusión infantil. Entre tules y satenes, gasas y encajes, mostacillas y volados, se logran diseños exclusivos y a medida para cada ocasión.

MARIAN LILA Es la marca misionera de las niñas que desean lucir su magia, y brillar con su propia luz.

EN PASARELA AMAIA – LUZ Y OLIVIA

ANGEL OLIVERA.HAUTE COUTURE, PRET COUTURE.

ANGEL OLIVERA DISEÑADOR ARTÍSTICO, PRIMER EMBAJADOR DEL DISEÑO MISIONERO, amante del carnaval, destacándose por sus años de trayectoria gracias a su creatividad y su talento.

Hoy nos presenta un diseño exclusivo inspirado en mi «YO ESPIRITUAL»…esa imponencia, esa majestuosidad y ese brillo inigualable, que donde quiera q esté sobresale y resplandece como una piedra preciosa, ese colorido al igual q su aura, que a simple vista se ve y se siente.

Corsetería bordada en cristales y estrases, integrado por un cuello moldeado en alambre con plumas de faisán, pollera forjada en alambre con plumas de gallos en diversos colores, en ella cae una falda en tafetán lila, fucsia y roja donde vemos extensores forradas en plumas de faisán turquesa y gallos violetas. La corona, collar y zapatos integro en cristales y estrases. / MODELO KIMEY AIASSA

La EDICIÓN 2019 DE CATARATAS DAY, puso en pasarela a 17 modelos seleccionadas en un scouting convocado por Spacio Mujer y Produset Imagen y Marketing en el mes de marzo y tuvieron su participación en la ruta del diseño Y hoy lucen la colección capsula de diseñadores

EL JURADO ESTUVO INTEGRADO POR LOS DISEÑADORES

ARIEL PAWLUSEK

CARLA BRIA

MARIA EUGENIA AMARILLA LUTZ

ANGEL MARIA OLIVERA

Y COMO JURADOS INVITADAS LA DISEÑADORA

VERONICA DE LA CANAL, nos representa en el mundo con sus colecciones y es Actual jurado del reality de canal 13 Corte y Confección

SUSANA SCHILIRÓ CLUR directora de MKT y COM de UNION PACIFIC Y TIFFANY. CREADORA DE ARGENTINA FASHION & TRAVEL

PRODUCCIÓN GENERAL: KARINA GONZALEZ SPACIO MUJER / ALEJANDRO USET

PRODUCCIÓN MUSICAL: DJ GUILLERMO ATENCIO

PUESTA EN ESCENA: MARCOS RIVEROS

EL EQUIPO DE ESTILISTAS Y MAKE UP COORDINADO POR TRINIDAD AGUILAR

FOTOGRAFIA RICAROO GABRIEL AGUILAR

ORGANIZACIÓN: MINISTERIO DE TURISMO

Varios de estos diseñadores participarán el 1 de diciembre de la Feria Provincial de Turismo en La Cascada.