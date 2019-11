La mamá del nene de cinco años abandonado en Garupá, se excusó: «Yo no dejé a mi hijo, se me terminó la SUBE»

La mujer aseguró además que el menor estaba al cuidado de su pareja. La vecina afirmó que los dos le pegan al chico y que pasó dos días solo.

El dramático pedido de ayuda de un nene de cinco años que estuvo solo en su casa dos días conmocionó a Garupá. Una vecina lo rescató del abandono y una semana después, apareció su mamá. «Yo dejé a mi hijo con mi pareja y él lo dejó solo», explicó a Noticiero 13.

El hecho se conoció el lunes pasado gracias a la denuncia que presentó una vecina. Jésica, de 22 años y embarazada de ocho meses, fue la joven a la que el chico recurrió. «¿Podés llamar a la Policía para que busque a mi mamá y me busque a mí porque ayer dormí solito?», le dijo. Tenía hambre y estaba sucio, contó Jésica.

Tras la denuncia, intervino la Defensoría N°8 de esa localidad y el menor fue enviado en guarda al Hogar Norberto Haase. Pero la madre volvió, aseguró que nunca lo abandonó y dio su versión de lo ocurrido. La Justicia tendrá que evaluar ahora si está en condiciones de tener a su hijo a cargo.

«Yo no abandoné a mi hijo, se me terminó mi SUBE», sostuvo en las últimas horas. De acuerdo a su testimonio, esa fue la causa por la que demoró en llegar a su casa aunque remarcó que el nene no estaba solo, sino que lo había dejado con su pareja.

«Hacía dos días que estaba solo», afirmó en cambio la vecina. Lo cierto es que cuando fue a su casa para buscarle ropa, el padrastro estaba de regreso. “No me dejes con ese que me pega”, le dijo el chico desesperado y al borde del llanto. Entonces se lo llevó con ella, le dio de comer, lo abrigó y llamó a la policía.

