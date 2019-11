Exalumnos de la promoción 1959 de la Normal de Posadas buscan a sus excompañeros para repetir la fiesta de egresados 60 años después

Se tomaron a pecho aquello de que 20 años no es nada y se preparan para volver a reunirse no 20 sino 60 años después de haberse recibido de maestros en la escuela Normal Mixta Estados Unidos del Brasil, de Posadas. El reencuentro ya tiene fecha y lugar: el viernes 8 de noviembre, en un restaurante céntrico, pero los organizadores entienden que todavía no están todos los que tendrían que estar. La promoción 1959 está compuesta por cuatro divisiones y más de 120 integrantes, de los cuales 27 ya confirmaron su presencia a la reunión del viernes. Los impulsores del reencuentro buscan a los demás a través de redes sociales y contactos familiares.

Marta Lirussi, egresada de la promoción 1959 de la Normal. Radio Libertad.

Celebrar el reencuentro forma parte de la tradición humana desde siempre y los egresados de la promoción 1959 de la escuela Normal Mixta Estados Unidos del Brasil, de Posadas están decididos a honrar esa tradición para celebrar los 60 años de su recepción.

Al frente de la organización está Marta Lirussi, una de las integrantes de la mencionada promoción. Explicó que ya se habían reunido en oportunidades anteriores entre varios excompañeros que mantienen un contacto –en algunos casos esporádico- a través de Facebook y Whatsapp.

Pero esperan que esta vez la reunión sea más numerosa, por eso iniciaron una suerte de campaña para encontrar a algunos de los compañeros a los que les perdieron el rastro. Redes sociales, llamados telefónicos y pedidos de colaboración a los medios de comunicación, son las herramientas con las que esperan aumentar la convocatoria.

JRC EP