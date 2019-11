Tocó la gloria y murió en el olvido en Argentina: la historia de Guy Williams, el actor de «El Zorro»

En 1989 sufrió un aneurisma. Pero su cuerpo sin vida fue encontrado recién varios días después, en Recoleta. Su pareja era puntana.

Guy Williams, famoso en el mundo entero por encarnar a El Zorro en la mítica serie de Disney, tuvo un triste y misterioso final en Argentina. Tras 16 años, El Trece decidió levantar la repetición del programa, lo que generó cierta tristeza de los televidentes.

El actor, nacido el 14 de enero de 1924 en Nueva York, murió el 30 de abril de 1989 en Buenos Aires, a los 65 años de edad, producto de un aneurisma cerebral.

Estaba solo y, según dicen, llevaba años devastado por la falta de trabajo. Lo encontraron sus vecinos, quienes al notar su ausencia alertaron a la policía para que forzara la puerta de su departamento de Recoleta, seis días después de su fallecimiento, según publicó Infobae.

Y así, sin pretenderlo, la diva había desatado una verdadera polémica al contar detalles sobre su solitaria despedida. «Era un hombre encantador. Yo fui al entierro. Éramos dos personas: Fernando Lúpiz y yo. Fuimos a Chacarita y me impresionó, porque sobre el ataúd le habían puesto la bandera de los Estados Unidos», había relatado.

En ese momento, Araceli Lizaso, la actriz argentina por la que Williams había decidido radicarse en nuestro país, salió al cruce de los dichos de «Chiquita». «Quieren mostrarla como la historia del ‘Mono Gatica’, a quien adoro. Pero Guy no estaba pobre, no estaba solo… Su muerte fue un accidente en una época donde no había comunicación», dijo la viuda del actor, quien desde hace años reside en Potrero de los Funes, San Luis.

La mujer, además, aprovechó para contar cómo fue que Williams se enamoró de ella en enero de 1978 y luego decidió mudarse a la Argentina para estar a su lado.

«Yo vivía en Italia y, cuando volví, fui a saludar a Fernando Lúpiz que estaba haciendo presentaciones con él. No era fanática de Guy, pero sabía quién era. Estaba vestido de El Zorro, tenía unos ojos verdes alucinantes. Nos vimos y nos quedamos con la mirada clavada. Fue de película. Después de eso, nunca más nos separamos», rememoró Araceli.

Fuente: Los Andes