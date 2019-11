El Zorro se despide de la televisión argentina, después de 16 años

Desde su estreno en 1957 hasta la actualidad, El Zorro entretuvo a generaciones de chicos que soñaban con ser el alter ego de Diego de la Vega. En Argentina, aunque ya había estado antes, la serie de Disney se emite ininterrumpidamente desde hace ¡16 años! –número récord en la televisión- por El Trece.

Sin embargo, todo tiene un final, dicen, y en los últimos días la emisora anunció que dejará de pasar la ficción protagonizada por Guy Williams. Los motivos serían artísticos. La grilla quedaría de la siguiente manera: Nosotros a la mañana de 9.00 a 11.00, Los ángeles de la mañana de 11.00 a 13.00 y Notitrece a las 13.00.

La noticia generó sorpresa en los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos la aplaudieron, ya que se tratará de más programas en vivo, otros fanáticos de la ficción se lamentaron.

“Día triste para el pueblo argentino, El Trece saca El Zorro”, “No por favor, don Diego de la Vega para siempre”, “¿Por qué me lo sacan de la tele?”, “Yo crecí viendo Disney no El Zorro y ya era hora de que lo saquen” y “Me parece bien que ya no esté El Zorro porque si no está mi papá que no haya nada”, fueron algunos de los comentarios.

l Zorro comenzó a emitirse el 10 de octubre de 1957 y aunque duró solo dos años, sus repeticiones son vistas hasta hoy en varios países de América. La ficción cuenta la historia de Diego de la Vega, un joven idealista recién llegado de España a Los Ángeles y al ver las injusticias de su pueblo, decide tomar riendas en el asunto.

Para que no lo reconozcan en su rol de justiciero, se monta bajo la identidad de El Zorro un valiente espadachín que va acompañado a todos lados de su caballo Tornado. En su aventura, en silencio, siempre está su ayudante Bernardo.

Fuente: Infobae