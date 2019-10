Un turista perdió el pie luego de sufrir el ataque de un tiburón en Australia

Las aguas azules y transparentes del archipiélago australiano de Whitsundays se tiñeron de rojo por un sorpresivo ataque de un tiburón a dos jóvenes turistas. Las víctimas quedaron gravemente heridas y una perdió el pie derecho.

Según el hospital de la ciudad de Mackay, al que fueron trasladados, ambos están «en estado grave pero estable».

Los dos heridos participaban en una excursión en barco y fueron atacados cuando se encontraban en un lugar autorizado, informaron las autoridades locales. «Un joven fue atacado y el tiburón volvió para atacar al otro», contaron algunos testigos.

An English tourist has had his foot bitten off and another has serious lacerations to his lower leg after a shark attack in the Whitsundays today. Both were transported to Mackay Base Hospital by #RACQ #CQRescue in a serious but stable condition.

