Puerto Iguazú: este martes deberá declarar el soldado detenido por el femicidio de Vilma Mercado

Puerto Iguazú no sale de la consternación e indignación que provocó en la comunidad el femicidio de la joven Vilma Mercado de 19 años, quien fue hallada muerta el pasado viernes a la noche en una zona selvática a pocos metros de la Ruta Nacional 12, rotonda camino de acceso al área Cataratas.

En averiguación al hecho fue detenido el soldado voluntario del Ejército Argentino, Carlos Luis Leandro Villar (20 años), quien fue citado a declarar en el día de mañana martes por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, Martín Brites, magistrado que entiende la causa.

El sospechoso: un soldado voluntario de 20 años.

En las últimas horas la Policía de Misiones –seccional Iguazú– se halla abocada a la recolección de pruebas y confección final del expediente que remitirá ante el Juzgado.

De acuerdo con el informe preliminar del médico forense, la joven murió por un “paro cardiorrespiratorio por asfixia mecánica”, causada por la cinta de empaque que cubría su rostro. No está fehacientemente comprobado si hubo o no abuso sexual, aunque no se descarta esa hipótesis. “La lesión del imputado en la mano se condice con una lesión por mordedura y la cavidad bucal de la víctima”, de acuerdo trascendió . Según se supo de fuentes judiciales la joven fue asfixiada. El asesino cubrió con cinta la boca de la víctima, y al obstruir también la nariz se quedó sin oxígeno. «Este martes se realizará la audiencia indagatoria, luego se judicializarán las pruebas«, informó a MisionesOnLine, el juez Martín Brites.

Fue asesinada y abandonada en una zona de monte, a 5km del casco urbano de Iguazú.

Vilma Mercado se encontraba desaparecida desde el pasado miércoles cerca de la medianoche, fue encontrada asesinada en la noche del viernes, a metros de la rotonda de la ruta nacional 12, camino de acceso al Parque Nacional Iguazú.

Con profundo dolor, despidieron el domingo a la mañana los restos de Vilma.

Al ser detenido y ser revisado por el médico policial, el sospechoso tenía lesiones en la mano y la pierna izquierda, signos compatibles con una acción de defensa ante un ataque. En ese contexto es que el juez ordenó un allanamiento en su casa, donde se secuestraron una cinta de embalar y sogas, entre otros elementos.

Innumerables muestras de dolor

La comunidad ya se movilizó exigiendo justicia.

Familiares, amigos y vecinos, despidieron los restos de Vilma Mercado en la mañana del domingo, con mucha indignación y dolor por lo ocurrido. Sus allegados organizaron una marcha para este lunes a las 18:30 horas en la Plaza San Martín para pedir justicia.

Sugestivo mensaje del detenido

Una vez conocida la noticias de la desaparición de Vilma Mercado el pasado miércoles cerca de la medianoche y el triste desenlace, la indignación se adueñó de las redes sociales y comenzó a circular por WhatsApp una serie de mensajes.

El mensaje de wpp que mandó el sospechoso de haber asesinado a Vilma.

Es así que apareció un sugestivo mensaje, que sería del soldado voluntario detenido, en donde manifiesta una situación vivida con la víctima: allí hace referencia a que estuvieron juntos y que la chica «se fue en un auto negro» y se llevó «la cinta» , con la que luego sería la que apareció envuelta su rostro y que habría causado la asfixia de su muerte.

Investigan cuatro celulares

Carlos Luis Leandro Villar es oriundo de El Alcázar y desde hace dos años que vive en el barrio Belén de Puerto Iguazú y se desempeña como soldado voluntario en el Ejército Argentino. Se supo que tenía una relación «de amistad» con la víctima. Durante los allanamientos efectuados por la Policía– uno de ellos en la pieza de alquiler de Villar– se secuestraron cuatro celulares y un chip.

La policía allanó la casa del sospechoso, ubicada en barrio Belén de Puerto Iguazú.

Sobre estos elementos, es la Policía Científica trabaja para determinar la procedencias y los contenidos que poseen los mismos y a quién corresponden los datos allí existen. Aparentemente uno de los aparatos móviles «coincidiría» con el que utilizaba Vilma Mercado.

También la fuerza se halla abocada a determinar si el sospechoso posee antecedentes policiales, inclusive de ataques sexuales.

